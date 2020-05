Lío en Cabrerizos: La oposición da por rota su relación con el equipo de gobierno "hasta que el PP no modifique su actitud"

Sin embargo, semejante apuesta por la responsabilidad y la generosidad institucional en un momento tan complicado ha sido despreciada en el Pleno de este jueves por el alcalde en funciones Jesús Quintero, precisamente en el primero de los Plenos que Quintero preside por baja de la alcaldesa Lourdes Villoria y cuando todos los puntos del orden del día habían sido aprobados con amplia mayoría (unanimidad en cinco de los seis puntos, y una única abstención en el otro).

El Pleno discurría con normalidad (más allá de celebrarse por videoconferencia y fuera del horario habitual), y abordaba el turno de control de los órganos de gobierno (mociones, asuntos urgentes y ruegos y preguntas). Tras el rechazo de la moción de Iniciativa (por el voto de calidad del Presidente en funciones) Jesús Quintero ha introducido un punto específico que no figuraba en el orden del día, dedicado ni más ni menos que a “juzgar hechos” relativos a un email enviado por el portavoz de Ciudadanos de Cabrerizos, Luis Óscar Bueno, a todos los grupos municipales y que no era del agrado del PP.

Pese a que los grupos de la oposición han protestado por cuanto el reglamento no permite semejante pirueta reglamentaria (no está previsto el control del gobierno a la oposición, ni discutir sobre cosas que quedan al margen de la institución y que no figuran en el orden del día) Jesús Quintero ha mantenido su larga intervención en la que censuraba y criticaba al portavoz de Ciudadanos, razón por la cual los tres grupos de la oposición han abandonado el Pleno.

"Llueve sobre mojado"

Es la primera vez que la oposición abandona un Pleno, aunque cerca ha estado de hacerlo otras veces. No es la primera en que plenos que discurren con normalidad (y apabullantes consensos o apoyos a las propuestas del gobierno, que tiene mayoría absoluta) terminan en ambiente de crispación por las intervenciones de Jesús Quintero, lo que ha ocasionado innumerables quejas de los portavoces de la oposición a la Alcaldesa Lourdes Villoria.

Los puentes entre gobierno y oposición han estado a punto de romperse en multitud de ocasiones y las relaciones las han tenido que reconstruir siempre la Alcaldesa o el tercer teniente de Alcalde dado que el portavoz ni tiene relación con los portavoces de la oposición ni capacidad alguna para negociar con ellos.

Los grupos municipales dan por rotas las relaciones con el equipo de gobierno y salvo que el interlocutor muestre una actitud más dialogante y respetuosa tanto con los otros grupos municipales como con las reglas del juego y convivencia, demuestre más talante y menos afición a la piromanía, va a ser muy difícil restablecer el dialogo.