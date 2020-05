​Góngora: “Si el club quiere que continúe y llegamos a un acuerdo, encantado”

Góngora ha vuelto a ser clave, un año más, en Unionistas. El lateral izquierdo es el lanzador habitual de la pelota parada, una de las fortalezas del conjunto salmantino. Sigue en Salamanca a la espera de que el club se ponga en contacto con él para ofrecerle o no la renovación y tomar decisiones. De la temporada ya finalizada, destaca la llegada de Luaces al equipo.

Punto y final a la temporada. “Por momentos ha sido buena, otros muy buena, en otros mala y en otros muy mala. Empezamos mal y acabamos en línea ascendente. Siempre he dicho que quería jugar los últimos diez partidos sí o sí, aun sabiendo que estábamos salvados sin jugarlos. Tenía claro que nos íbamos a salvar en el campo”.

Valoración individual. “Creo que ha sido una temporada buena. Me he encontrado bien físicamente y cuando mejor me encontraba era justo antes del parón. Me hubiese gustado meter más goles y asistencias”.

Balón parado, clave. “Hemos metido más del 50% de goles a balón parado. Eso son muchísimos puntos. Yo soy el principal lanzador en esas jugadas y he dado muchas asistencias. Estoy contento por ayudar al equipo en eso que se te da bien”.

Llegada de Luaces. “Fue clave su llegada. No hay más que ver el primer partido: 1-3 en Amorebieta. El equipo cambió el pensamiento. Ese cambio nos vino muy bien y, aunque hemos tenido partidos malos, estaríamos muy arriba en la clasificación desde su llegada”.

Partido contra el Real Madrid. “El más importante me pareció el partido previo al parón. Ganamos 4-0 a un buen equipo como Osasuna B. Te quedas al final con el partido contra el Real Madrid porque es lo más bonito. Lo que nos daba de comer era la liga y lo sabíamos”.

Sin noticias del club. “Estamos a la espera. Sigo en Salamanca esperando para que se pongan en contacto con nosotros para saber cuál es el pensamiento de cara al año que viene. Ya nos hemos despedido todos por una videollamada”.

Futuro. “Yo estoy contento en Salamanca y estoy a gusto. Mi mujer trabaja y mi hijo está contento en el colegio. Yo me siento cómodo y si el club quiere que continúe y llegamos a un acuerdo, encantado. Y si no, pues esto es fútbol. He aprendido mucho en estos dos años aquí. Son dos de los mejores vestuarios de mi carrera. Sabemos lo que está pasando y sufriendo el mundo y las cosas se irán recuperando poco a poco. Sería cuestión de hablar las cosas y tener un entendimiento pero tengo mi casa a 700km de aquí y mi familia está lejos”.