​Toni García: “Los equipos salmantinos son equipos fuertes”

El atacante no continuará en el Izarra, con el que cuajó una gran temporada, y está a la espera de encontrar nuevo equipo para la próxima temporada

Toni García ha sido uno de los jugadores destacados del grupo 2 de la Segunda División B durante la pasada temporada. Este lunes, el Izarra comunicaba que el atacante no seguiría en el club. SALAMANCA24HORAS se ha puesto en contacto con el futbolista que ha reconocido que los tres equipos charros de la categoría son fuertes y también que la próxima campaña se van a jugar todos los conjuntos cosas desde el partido 1.

Buena campaña individual. “Estoy contento pero con la espinita de no haber podido terminar la campaña al completo. Estaba con buenas sensaciones. Creo que íbamos a conseguir el objetivo. Este año me encontraba con confianza. Dentro de las posibilidades que daba el grupo 2 de jugar mi fútbol, quería aprovechar mis oportunidades. Me sentía con un rol importante en el equipo”.

Adiós al Izarra. “Es un club que, desde el presidente hasta el utillero, reman en la misma dirección. Se les coge mucho cariño. En el Izarra son muy familiares y cuesta decirles adiós. Pero en el fútbol hay que tomar decisiones, aunque sean duras”.

Equipos salmantinos. “Ya no son solo los equipos charros, sino que ha sido una liga muy igualada. El Logroñés ha estado por encima y ha hecho muy buena campaña. El resto de equipos, cualquiera podía ganar en cualquier campo. El Bilbao Athletic había tenido una racha mala y tiró para arriba y los de abajo estábamos ganando. Sé que Unionistas en la segunda vuelta dio un arreón y Guijuelo también, que en la primera no le salieron las cosas. El Salamanca CF UDS más de lo mismo. Los equipos salmantinos son equipos fuertes”.

Futura Segunda B. “Todavía no se ha explicado realmente cómo va a ser. No sabemos cuándo va a empezar, cuándo va a terminar, los equipos que se pueden meter en la PRO… me la imagino interesante y que desde el partido 1 te estás jugando la vida. Te tienes que meter entre los primeros… siempre vas a luchar por algo desde el inicio. La Segunda B PRO van a ser finales cada partido”.

Ofertas. “Si te soy sincero, estoy un poco desconectado en ese sentido. Se lo dejo todo a mi agente y es el que está hablando con los clubes. Yo me aíslo en ese tema”.