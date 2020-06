​“Lo importante de la decisión de eliminar el Tren Lusitania no es tanto el servicio en sí, sino la forma tan habitual de tratar a esta tierra”

La Plataforma Salmantina en Defensa del Ferrocarril ha emitido un comunicado en el que lamenta que la solución ofrecida para afrontar las dificultades del país “pase por seguir eliminando servicios públicos”. Una afirmación realizada a raíz de la supresión del Tren Lusitania entre Madrid y Lisboa que pasaba por Salamanca, lo que apunta “a por dónde puede ir el futuro para algunos: por donde siempre”.

Y es que, según creen, “lo importante de la decisión no es tanto el servicio en sí y su utilidad. Es la forma tan habitual de tratar a esta tierra, permitido por la ciudadanía salmantina, de tomar decisiones para eliminar servicios públicos sin explicación”. Tampoco concuerdan en no plantear una nueva estrategia de comunicaciones para compensar y corregir aquella que no ha funcionado, si este es el motivo de la supresión.

Así, consideran que tras la decisión “no un plan tras trabajado desde la participación ciudadana o con los agentes sociales”, sino que está motivada sólo para “atajar unas pérdidas” que también producen otros servicios “supuestamente estrellas”, y valoran que es “como si se quisiera aprovechar un momento de cuestionamiento del transporte público por su papel puntual en la trasmisión del virus, en vez de afrontar las serias complicaciones planteados por el modelo de movilidad actual, que tiene que ver bastante más con ello”.