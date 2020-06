​La segunda oleada del estudio de seroprevalencia del Gobierno apunta que el 8,2 % de la población salmantina ha generado inmunidad frente al coronavirus

Pocos minutos antes de las 18:00 horas de la tarde de este jueves Fernando Simón, la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti y la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán; han adelantado algunos de los resultados de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia llevado a cabo por el Gobierno de España para identificar qué porcentaje de la población española ha generado anticuerpos IgG contra el coronavirus.

Estos resultados apuntan que en España el 5,2 % de la población ha generado inmunidad frente al SARS-CoV-2. De este modo, más del 5% de la población española ha desarrollado inmunidad frente al virus que provoca la COVID-19, una tasa ligeramente inferior en hombres (5,01%) que en mujeres (5,40%). En relación con la edad, la presencia del anticuerpo IgG es menor en bebés, niños y jóvenes y existen moderadas diferencias entre el resto de grupos poblacionales de más edad.

Aunque la media nacional es de un 5,2%, el estudio arroja una marcada variabilidad geográfica, también muy similar a la observada en la primera ronda, con prevalencias iguales o próximas al 10% tanto en Madrid como en las provincias situadas en su entorno. En términos locales, ese porcentaje ha aumentado ligeramente en Salamanca en esta segunda oleada pasando a contabilizar el 8,2 % de la población salmantina que ha generado anticuerpos IgG contra la COVID-19

Volviendo a términos absolutos del conjunto de la población española, el 80,5% de los participantes en el estudio que declaran haber dado positivo por coronavirus en un diagnóstico por PCR hace más de dos semanas presentan anticuerpos IgG. En los casos sospechosos, la prevalencia de este anticuerpo aumenta con el número de síntomas y es particularmente alta en las personas que han sufrido pérdida de olfato (40%). En el caso de los participantes asintomáticos, a un 2,8% se les detectó anticuerpos IgG.





Existe un 0,8% de participantes que siendo negativos en anticuerpos en la primera ronda han seroconvertido en esta segunda, es decir, se les ha detectado la presencia de IgG de la que antes carecían. Destacan los casos de Ávila, Valladolid y Palencia, con valores cercanos al 2%, y los de Madrid, Soria y Segovia con un 1,5%.

Un tercio de las personas con anticuerpos en España son asintomáticos

Uno de los datos que más ha llamado la atención de este estudio de seroprevalencia ha sido la identificación del porcentaje de los asintomáticos. Según las estadísticas, el 2,8 % de las personas identificadas con anticuerpos en este estudio no han presentado síntomas, “extrapolando los datos volvemos a confirmar algo, que un tercio de las personas que tienen una infección por SARS-CoV-2 no tiene síntomas”.

Precisamente, sobre “¿Qué hacer con estos asintomáticos?”, también ha hablado Fernando Simón: “No hay mucho que hacer con los asintomáticos más allá de las medidas de prevención que ya se han tomado. Sabemos que los asintomáticos no transmite igual que los sintomáticos. Probablemente muchos de ellos no transmitan en ningún momento su infección, pero sí que es cierto, que el riesgo sigue estand ahí porque si son un volumen importante pueden suponer un impacto quizá no muy grande, pero sí de suficiente importancia en la trasmisión de la enfermedad y en la evolución de la epidemia”.

Aunque la incidencia en niños y jóvenes adultos es más baja, la presencia de anticuerpos en este rango de edades ha aumentado

Según apuntan los resultados de este estudio de seroprevalencia, los niños y los adultos jóvenes siguen siendo los menos afectados por el coronavirus. Sin embargo, en esta segunda oleada el porcentaje de estos que presentan anticuerpos ha aumentado, según han confirmado en rueda de prensa Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología.

De hecho, para ejemplificar, se han referido a los menores de 12 meses de los que el 2,2 % de los analizados en este estudio ha dado positivo en anticuerpos