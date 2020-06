​Manu Moreira: “Mi primera opción es escuchar al Real Ávila”

El extremo Manu Moreira espera con ganas la próxima temporada. El futbolista salmantino, que está a punto de cumplir los 31 años, ha jugado en la última temporada en el Real Ávila y está a la espera de recibir una llamada para conocer si continúa o no en el club encarnado.

Valoración de la temporada. “Fuimos a Ávila con el objetivo de meternos para el playoff. Había equipo de sobra pero las circunstancias no han sido las que queríamos. A nivel individual, muy contento. No tenía un papel protagonista pero he jugado muchos minutos y he marcado goles y he dado victorias”.

Año positivo en lo personal. “Los dos años de Plasencia han sido muy buenos pero las dificultados del club no hacían estar muy cómodo. En Ávila me he reencontrado y me he sentido futbolista que con 31 años eran importante”.

Futuro. “Estoy pendiente de que me llame el Real Ávila porque me comentaron que estaban contentos y que querían seguir contando conmigo. Mi primera opción es escuchar al Real Ávila. Se han portado muy bien con la situación del COVID, hemos cobrado al día, buenas instalaciones…”.

Grupo 8 de la Tercera División. “Pensé que la categoría estaba desigualada pero no, cualquiera podía pintarte la cara. El Zamora empezó muy bien pero luego acabó con tres puntos de ventaja sobre el segundo. Este año es el definitivo para ascender. En el playoff, al ser de esta manera, pueda subir cualquiera. Por plantilla, sí le doy favorito pero en noventa minutos puede pasar cualquier cosa”.