​Del camino de los Prodigios, a la senda de los guarros: reguero de mascarillas y guantes en esta ruta salmantina

Hay un lema de muchos senderistas y ciclistas que es: “Si venía en tu mochila puede volver en tu mochila. No tires basura al campo” Ahora con la crisis del coronavirus ese lema podía ampliarse al “si venía en tu cara o en tus manos, puede volver en ellas”.

Parece ser que algunas personas todavía no entienden que existen unos determinados contenedores para depositar todo tipo de basura y que el campo no es un vertedero. A estos, también parece que hay que recordarles que, si no sabes estar en un sitio, es mejor que no vayas.

Ha sucedido en el precioso camino de los Prodigios. Una senda circular que discurre entre Miranda del Castañar y Villanueva del Conde y que durante diez kilómetros se puede disfrutar de un recorrido enriquecedor entre la naturaleza. Sin embargo, durante estos días ya hay muchos que han decidido dejar su huella y no precisamente fruto de sus pisadas.

Las redes sociales de la Diputación de Salamanca se han hecho eco de unas imágenes que les ha enviado un usuario donde se puede apreciar la gran cantidad de mascarillas y guantes depositadas por diferentes puntos de la ruta: “Siempre ponemos imágenes bonitas de nuestros pueblos, pero estas son todo lo contrario. En el precioso camino de Los Prodigios, las mascarillas y guantes abandonados forman cada vez más parte del paisaje. Carlos nos envía estas tristes imágenes desde #VillanuevaDelConde. Respetar el medio ambiente, es cosa de todos”

Cabe recordar que, aparte de mostrar una falta de incivismo bastante elevada por las personas que deciden no respetar un patrimonio que es de todos, la proliferación de basura puede afectar directamente al libre desarrollo de la flora y la fauna del lugar, así como provocar incendios.

Por ello desde SALAMANCA24HORAS.COM, nos gustaría advertir que,si no sabes estar, apreciar y respetar un lugar, es mejor que te sigas quedando en casa.