Sanidad actualiza los datos: En España han fallecido 28.313 personas por coronavirus y "hay un exceso de mortalidad de con 12.000 casos sospechosos que no se pueden confirmar"

El Ministerio de Sanidad ha corregido ya la serie histórica de fallecidos por el nuevo coronavirus en España, congelada en los 27.136 desde hace más de 10 días, desvelándose que, hasta el jueves, 28.313 personas confirmadas de Covid-19 han muerto por esta causa. Fernando Simón añadía que sí que existe un exceso de mortalidad de 12.000 o 13.000 casos sospechosos que no se pueden demostrar que fueran muertes por Covid-19

El Ministerio de Sanidad ha corregido ya la serie histórica de fallecidos por el nuevo coronavirus en España, congelada en los 27.136 desde hace más de 10 días, desvelándose que, hasta el jueves, 28.313 personas confirmadas de Covid-19 han muerto por esta causa.

Así lo han informado este viernes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quienes han recordado que esta tarde se actualizará de nuevo la serie y se incluirán los fallecidos registrados entre el jueves y el miércoles.

Esta cifra supone entorno al 70 por ciento del exceso de mortalidad de 43.340 personas reflejado en el Sistema de Vigilancia de Mortalidad Diaria (MoMo), que coordina el Centro Nacional de Microbiología (CNE) del ISCIII. No obstante, la diferencia entre la cifra de muertos confirmados por Covid-19 de Sanidad y la de MoMo (15.027 fallecidos) no se puede achacar sólo al Covid-19.

Y es que, en el exceso de mortalidad puede estar incluidos personas que han podido fallecer por el nuevo coronavirus pero no fueron diagnosticadas o no se les hizo un PCR, por otras enfermedades o por el miedo a los hospitales. "Desde el primer momento hemos dado todos los datos", ha aseverado el ministro de Sanidad. Por su parte, Fernando Simón aseguraba que "hay un exceso de mortalidad con otros 12.000 o 13.000 casos más sospechosos pero no se pueden confirmar".

En cuanto al número de hospitalizados, que llegó al pico máximo de incidencia a mediados de marzo, actualmente hay 1.994 personas hospitalizadas por Covid-19, frente a los más de 40.000 que había en el periodo de máxima incidencia de la enfermedad en España.

En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que duplicaron su capacidad y experimentaron su mayor pico de ocupación en la segunda semana de abril, en la actualidad hay 312 pacientes confirmados de coronavirus, si bien es una cifra "muy inferior" a la de hace unos meses cuando había en torno a los 5.500.

Con la llegada a la 'nueva normalidad' y con la hipótesis de que se pueda producir una segunda oleada, el Ministerio de Sanidad ha solicitado a las comunidades autónomas que mantengan disponibles camas de UCI o que tengan la capacidad de triplicar su capacidad en un periodo máximo de cinco días.

En cuanto a la detección de personas infectadas, se calcula que en España se está actualmente identificando al 20 por ciento de los nuevos contagiados. Además, en cerca del 60 por ciento de los nuevos contagios se conoce el caso previo del que se ha infectado, gracias a que se ha cambiado el sistema de vigilancia, el cual también está permitiendo que se detecten cada vez más casos asintomáticos y leves, todo ello en un periodo de 24 a 48 horas.