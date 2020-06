​El delantero Pablo Aguilera habla sobre Unionistas y Salamanca CF UDS: “Si me llamara alguno, les dejaría la puerta abierta”

El delantero Pablo Aguilera ha jugado la última temporada en el Talavera y el Sanse. El sevillano ha marcado un gol cada 180 minutos y es buen conocedor de los dos equipos de la capital charra. Incluso, abre la puerta en SALAMANCA24HORAS a Unionistas y Salamanca CF UDS.

Valoración de la temporada. “En Talavera he estado muy bien. A parte, creo que por números y por goles creo que la temporada fue muy buena. Lo que pasa que no tuve confianza del entrenador. Yo no me rendía. Viendo el mercado, me llegó el Sanse para darme la continuidad y preferí la continuidad”.

Un gol cada 180 minutos. “Gracias a Dios trabajé mucho y la suerte me acompañó en el Talavera. Ayudé al equipo con trabajo y goles. Contra el Mérida entré en el 60 y remonté el partido con dos goles ante un rival directo”.

Suplente de lujo. “La gente se acostumbró a eso. Pero es muy complicado. El jugador quiere que se le demuestre la confianza. No veía que llegase ese premio. Igual que remonté ese partido ante el Mérida, a la semana siguiente fui suplente”.

Próxima temporada. “No lo sé. Me están llegando cosillas de fuera. La situación es España es un poco difícil y está hablando mi representante con varios equipos, como el Recreativo de Huelva. Soy joven todavía, tengo 26 años y necesito jugar y que me den confianza. Quiero acertar al sitio donde vaya”.

Fútbol charro. “Veo que Unionistas, por ejemplo, es un club muy peculiar. Tiene una afición muy buena y he tenido compañeros y amigos como Alvarito o Admonio… me hablan muy bien. También he tenido amigos en el Salamanca CF UDS y me han dicho que ha sido un poquito caos por la gente que estaba. He leído que a lo mejor lo vendían a un grupo de Madrid. Son dos clubes de Salamanca muy buenos. Si me llamara alguno, les dejaría la puerta abierta”.

Segunda B PRO. “La verdad es que parece un año raro. Hablan de subgrupos, luego que si otros suben a Segunda B PRO y otros se quedan en Segunda B… la Segunda estaba a un pasito y ahora puede haber dos. Dicen que va a ser más profesional pero habría que ver las condiciones. Los que se queden en Segunda B será como una Tercera”.