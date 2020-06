Villarino responde a Pereña: "Este Ayuntamiento denunció en octubre la situación de la Mancomunidad y pidió su salida"

El Ayuntamiento de Villarino de los Aires responde al comunicado de Pereña de la Ribera, que este martes solicitaba su salida de la Mancomunidad Municipal Arribes del Duero.

"Nos sorprende el comunicado de Pereña, no entendemos cómo la realiza el Ayuntamiento de Pereña y no lo hace la Mancomunidad, o si, a lo mejor es que ese Ayuntamiento trata de evitar posibles responsabilidades. Pero no debe olvidar que ha sido este Ayuntamiento de Villarino quien ha puesto de manifiesto las irregularidades que ahora Pereña quiere sortear".

La nota enviada por el Ayuntamiento que preside Julián Martín explica que en la reunión constitutiva del Consejo de la Mancomunidad, celebrada el pasado 21 de octubre, "este Ayuntamiento solicitó formalmente lo que ahora quiere atribuirse Pereña. Es decir, en esa reunión, denunciamos la situación de la Mancomunidad, al no haber dado cumplimiento a lo determinado por la Ley 27/2013 de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en su disposición transitoria 11, donde se establece un plazo de 6 meses desde su entrada en vigor para adaptar los Estatutos a lo determinado por el artículo 44 de la Ley 7/1985 de Bases sobre Régimen Local, determinando que su incumplimiento conlleva la disolución de la Mancomunidad. Dando cuenta de que, si la situación continuaba igual, el propio Ayuntamiento de Villarino instaría a la Junta de Castilla y León para que iniciase el oportuno expediente de disolución. Ahora le corre prisa dicho trámite pues quiere atribuírselo. Es de tener en cuenta que la presidencia de la Mancomunidad, en la anterior legislatura, era asumida por la representante de Pereña y que los estatutos no fueron modificados".

Por otro lado, prosigue el comunicado del Ayuntamiento de Villarino, "es una coincidencia que una vez realizada la convocatoria del pleno ordinario a celebrar por esta Corporación, el día 25 de junio (se entregó el lunes día 22), en el que se incluye la separación de este Ayuntamiento de la Mancomunidad en su orden del día, precisamente al día siguiente el Ayuntamiento de Pereña adopte ese acuerdo". No sirve la excusa de que la gota que colmó el vaso es la inasistencia de los representantes de este Ayuntamiento a la reunión del consejo del pasado viernes, pues conocían de antemano ese extremo por cuanto que se lo comunicamos el día de la sesión constitutiva (21/10/2019). No podíamos admitir la presidencia de la Peña con los porcentajes de participación que corresponden a cada Ayuntamiento".

"Las razones que justifican la postura del Ayuntamiento de Villarino son claras y evidentes. Hay un total oscurantismo y falta de información para los representantes municipales, se realizan convocatorias en las que no se nos entrega información ni documentación alguna para preparar la sesión. La sesión constitutiva se celebró 4 meses después de constituidos los ayuntamientos, desconocemos los motivos el retraso, no se nos puso de manifiesto, a pesar de solicitarlo, ni el acta de arqueo ni el Inventario de Bienes, por lo que tomamos posesión si conocer el estado de la Mancomunidad. No se respeta la periodicidad acordada para las sesiones ordinarias. Las liquidaciones que nos son giradas no ofrecen la información necesaria para conocer el coste real de los distintos servicios que se prestan y cuyo 60 % tenemos que pagar. Se ha pedido en reiteradas ocasiones que se nos amplíe dicha información (la última vez en abril de 2020) y se nos ha negado, prueba de ello el escrito contestación que se ha facilitado a los medios de comunicación. Así, desconocemos el porcentaje real de participación en los gastos de la Mancomunidad, suponemos que es superior al 60%, y, a pesar de ello, no tenemos ningún tipo de representación en sus órganos de gobierno".

Para el Ayuntamiento de Villarino, "otra irregularidad a añadir es la representatividad de los distintos ayuntamientos, a los defectos formales que ensombrecen la adhesión de La Vídola y La Peña, está lo que dicen los propios estatutos, así para determinar el número de representantes se tendrá en cuenta un criterio poblacional (1 representante por cada 500 habitantes o fracción). ¿Por qué el Ayuntamiento de Pereña tiene dos?. ¿Por qué no se ha regularizado la situación de La Peña y La Vídola, si como reconoce la secretaria, la situación irregular en la que se encuentran viene desde, al menos, 2011?, ¿Por qué se permite la elección del representante de la Peña, en situación, cuando menos irregular, como presidente de la Mancomunidad?

"Durante diciembre de 2019 solicitamos, en reiteradas ocasiones, a la secretaria de la Mancomunidad, que nos facilitara información sobre la aportación que correspondía a este Ayuntamiento por los gastos originados durante el último trimestre, a efectos de poder trabajar sobre la elaboración de nuestro presupuesto y a fin de facilitar la información trimestral que venimos aportando a los concejales. Al no facilitarla, la reclamamos por escrito en abril y se nos ha entregado a primeros de este mes".

Este Ayuntamiento, explica Villarino, "no se niega a pagar, por supuesto que no, pero también tiene derecho a conocer lo que paga, derecho que se nos está negando sistemáticamente. ¿Cómo pueden decir que ellos están pagando la basura de los vecinos de Villarino cuando hacemos frente a más del 60% de todos los costes de la Mancomunidad? ¿Cómo es posible que, de los presupuestos solicitados y estudios que hemos realizado para intentar gestionar directamente el servicio nos ahorremos más de 1200 euros mensuales?. Finalmente, de la deuda que nos reclaman, y que reconocemos y liquidaremos, una buena parte nos ha sido notificada durante este mes. Solicitamos mayor responsabilidad por parte de los representantes municipales y un mayor respeto hacia nuestros vecinos".