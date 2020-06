El Ayuntamiento de Salamanca homenajeará a Juan José Aliste poniendo su nombre a la nueva glorieta de la calle Hermanas Fidalgo Morales, en Capuchinos

"Hay muy pocas personas con la calidad humana de nuestro querido Juan José Aliste. Que descanse en paz. El Ayuntamiento de Salamanca le hará un reconocimiento con la dedicatoria de la glorieta que se encuentra al final de la calle Hermanas Fidalgo Morales, no muy lejos precisamente de la otra glorieta, la de la Plaza de Toros, donde se produjo su vil atentado", ha indicado en la mañana de este lunes, 29 de junio, el alcalde Carlos García Carbayo

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha tenido en la mañana de este lunes, 29 de junio, palabras de recuerdo y reconocimiento para Juan José Aliste, fallecido este domingo. "Ha sido un fallecimiento que nos llena de dolor", ha dicho.

"Con todas las personas con las que he tenido ocasión de hablar ayer y esta mañana, desde que se produjo el triste fallecimiento, hay una coincidencia: Juan José Aliste era una persona afable, cariñosa, entregada y una persona que siempre tenía un minuto para ayudarte. Una persona muy comprometida y valiente, que dio el importante paso para contar su testimonio de sus vivencias, de dar ejemplo de defender los derechos de las víctimas del terrorismo. No podemos olvidarnos de su situación, necesitan ayudas, apoyo de la sociedad y también denunciando los actos de los asesinos, para que no se olviden y para que esta sociedad tenga justicia"

"Hay muy pocas personas con la calidad humana de nuestro querido Juan José Aliste. Que descanse en paz. El Ayuntamiento de Salamanca le hará un reconocimiento con la dedicatoria de la glorieta que se encuentra al final de la calle Hermanas Fidalgo Morales, no muy lejos precisamente de la otra glorieta, la de la Plaza de Toros, donde se produjo su vil atentado".