​La Junta descarta un brote en las residencias salmantinas a pesar de aumentar de 70 a 134 en solo un día los usuarios en aislamiento

¿Qué sucede en las residencias salmantinas? Es una pregunta que ha aparecido de lleno en la actualidad de la provincia al comprobar los datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León en este miércoles, 1 de julio.

En el parte facilitado a diario por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, no existen cambios a gran escala en cuanto a mortalidad por coronavirus o nuevos casos confirmados en Salamanca. En esta última estadística solo se contabilizan dos nuevos positivos registrados, que no precisamente tienen que ser recientes, aunque no se precisa. Por otro lado, en cuanto a mortalidad, ocho nuevos usuarios de residencias salmantinas han perdido la vida, pero no por la COVID-19.

Sin embargo, llama especial atención el alto incremento de personas aisladas en los centros residenciales de la provincia salmantina. Si este martes se registraban 70 residentes aislados, en el parte ofrecido el día siguiente se contabilizan 134 usuarios de residencias en aislamiento por prevención.

Datos de coronavirus en residencias del 30 de junio de 2020









Datos de coronavirus en residencias del 1 de julio de 2020

Desde la Consejería de Familia, han notificado a SALAMANCA24HORAS.COM, que no se trata de ningún brote, “porque en ninguna residencia de Castilla y León lo hay”, pero, como medida de prevención en las residencias de la comunidad se está procediendo a aislar de manera preventiva a aquellos residentes que tengan cualquier tipo de síntomas relacionado con la enfermedad, a expensas de realizarle las pertinentes pruebas.

¿Por qué hay un incremento tan alto? Todo apunta, según informan las mismas fuentes, que se trata más bien de un decalaje en los datos. Puesto que, como las residencias son las que tienen que notificar a diario la información a la Junta, algunas “se han relajado” y las estadísticas se acumulan varios días antes de ser notificadas.

Por lo tanto, por el momento se descarta cualquier tipo de brote en las residencias salmantinas, sin embargo, hay que esperar a que se les realicen las pruebas de detección a todos esos residentes aislados para descartar al 100 % cualquier incremento de positivos que pudiera hacer saltar las alarmas.