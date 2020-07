​Isaac Manjón: “El Guijuelo ha acertado firmando a Kamal”

Isaac Manjón, ex jugador de Unionistas, jugó durante la última campaña en Calahorra y posteriormente en el Haro. El delantero espera renovar por el conjunto riojano y también valora las últimas novedades en su ex equipo, Unionistas, y la llegada de Kamal a Guijuelo.

Dos partes diferentes en una misma temporada. “Muy diferentes. En el tramo que estuve en Calahorra no llegué a encontrar un hueco en el equipo y no disfruté de lo que más me gusta. Con el cambio en el Haro, ahí ha sido muy diferente y, desde el primer momento, Aitor Calle confió en mí y me sentí importante”.

Mucho trabajo físico en el confinamiento. “Me encanta el deporte en general y, entonces, he intentado hacer mucho ejercicio para mantenerme en forma. Bien sea corriendo por asfalto o montaña o en bici. Creo que eso me va a permitir estar a un buen nivel”.

Futuro. “Ahora mismo, todavía no he firmado en ningún equipo. Mi primera opción es esperar al Haro Deportivo, que es el equipo en el que acabé el año. Aitor Calle me mostró su confianza y su propuesta es renovarme, aunque todavía no me han pasado la oferta. Creo que por ambas partes se llegará a un acuerdo”.

Fútbol charro. “Tampoco estoy muy informado al 100% de cómo están las cosas. En Unionistas sé que hay mucho jugador que ha acabado contrato y no ha renovado y también que ha bajado bastante el presupuesto, por lo que sé. De la Nava, Navas o Piojo se han bajado el sueldo para poder continuar… es un detalle por su parte”.

Kamal al Guijuelo. “Es un pedazo de futbolista. Yo creo que tiene una calidad de superior categoría y en el Calahorra me sorprendió para bien. Es un jugador con mucha calidad, mueve mucho al equipo con balón y le da criterio. Es un jugador que trabaja por el equipo. El Guijuelo ha acertado firmando a Kamal porque tienen un planteamiento de jugar la pelota. Pocos ‘6’ habrá mejores que Kamal en ese estilo”.