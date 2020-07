El PP presentará este viernes una moción en el Pleno del Ayuntamiento para exigir al Gobierno y a Renfe la "restauración inmediata" de las conexiones ferroviarias de Salamanca

"El 21 de junio finalizó el estado de alarma y empezó la nueva normalidad. Con ella, la vuelta a la vieja normalidad, la del olvido y el maltrato sistemático del Gobierno y Renfe hacia nuestra ciudad y provincia", ha indicado Llanos. "De todas las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria que limitaron casi de forma absoluta la movilidad, han desaparecido diversas comunicaciones ferroviarias que, a día de hoy, no se han restablecido y no existe ni tan siquiera una previsión de cuándo y cómo se van a restaurar", ha afirmado el concejal de Fomento.

Llanos ha explicado que el pasado 23 de junio, Renfe anunció la reincorporación de casi un centenar de frecuencias. "Frecuencias en las que se volvió a dejar en el olvido a miles de salmantinos y turistas que utilizaban de forma frecuente este servicio. Un 46% más de frecuencias a nivel global, pero un recorte de un 70% de frecuencias para nuestra ciudad. Hay otras ciudades de nuestro entorno, como Valladolid o Zamora que ya han recuperado sus conexiones ferroviarias, pero el Gobierno y Renfe han vuelto a dejar de lado a Salamanca", ha argumentado el concejal del PP.

"Parece que el PSOE y Unidas Podemos cogen un mapa y ponen chinchetas rojas, azules y moradas en función de sus intereses políticos. Como poco, no pedimos ni aspiramos a ser más que nadie. Lo único que demandamos al Gobierno de España es que la ciudad de Salamanca vuelva a contar de forma inmediata con las comunicaciones ferroviarias existentes con anterioridad a la declaración del estado de alarma. A nadie se le puede escapar que estamos en un momento fundamental para la reactivación económica de la ciudad, y es inasumible que el Gobierno, una vez más, deje a Salamanca incomunicada y olvidada", ha explicado Llanos a los periodistas.

Y ha continuado: "una buena comunicación con Madrid es fundamental para nuestra ciudad, y más en el momento en el que vivimos. Es un factor clave para crear nuevas oportunidades laborales y de negocio. De incrementar nuestro tejido productivo. De fijar y atraer población y, por supuesto, para mejorar nuestra oferta turística. Si la mejora de las comunicaciones ha sido siempre importante, ahora es también urgente y prioritaria. Recuperando todas nuestras conexiones con Valladolid, Madrid, Barcelona y Lisboa. Cada minuto perdido por parte del Gobierno de España es una oportunidad perdida para nuestra ciudad".

Por ello, Llanos asegura que "necesitamos" las conexiones ferroviarias porque "Salamanca es una ciudad Patrimonio de la Humanidad que recibe a lo largo del año miles de visitantes nacionales e internacionales para disfrutar de nuestra cultura, comercio, gastronomía, ocio y patrimonio; y el Gobierno y Renfe les están privando de esa posibilidad".

"Nos encontramos ya en el mes de julio, las familias están planificando sus vacaciones si no lo han hecho ya, y el no contar con buenas y rápidas conexiones ferroviarias nos sitúa en una clara y lesiva desventaja. El olvido y desprecio sistemático del Gobierno en nuestra ciudad puede provocar un daño irreparable a miles y miles de autónomos y empresarios salmantinos. La nueva normalidad no puede ser la excusa para el viejo y recurrente olvido de los gobiernos socialistas para con Salamanca. Salamanca siempre ha sido leal a España y exigimos la misma lealtad para el desarrollo de nuestra tierra", ha finalizado Daniel Llanos.

El PSOE apoyará la moción del PP, pero reiteran que "la recuperación de los servicios de trenes se va a producir"

Preguntado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, por esta moción presentada por el PP, el concejal socialista ha afirmado que su grupo político la apoyará. "Es una reivindación que creemos que se va a producir, porque la recuperación de los servicios de trenes se va a producir tarde o temprano, como han indicado cargos políticos e institucionales, con lo cual, no parece que sea una petición fuera de lo que vaya a ocurrir", ha comentado Mateos.

Eso sí, sobre lo afirmado por Daniel Llanos, que la interrupción de los trenes en Salamanca obedece a cuestiones políticas, José Luis Mateos ha afirmado tajantemente que "en ningún caso". "Si el PP utiliza ese argumentario para atacar al Gobierno se equivoca. Si nosotros desde el PSOE le ofrecemos el apoyo al PP para ser reivindicativo con todas las instituciones, creo que convertir esto en una lucha partidista es una torpeza y está totalmente fuera de toda realidad", ha explicado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Salamanca. "Cabe recordar que, gracias al PSOE, hay un servicio de tren de conexión directa con Barcelona que con el PP de Rajoy no había", ha recordado Mateos.