Igea pide a los ciudadanos "no mirar a otras comunidades autónomas como si no pasase nada" y descarta por el momento hacer obligatorio el uso de la mascarilla en Castilla y León

El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, ha pedido este jueves, 9 de julio, a los ciudadanos que no miren a otras comunidades autónomas, donde se han dado casos de rebrotes de afectados por Coronavirus, "como si no pasase nada y ha recordado cuando se miraba a China a Italia "como si no pasase nada", al inicio de la pandemia sanitaria que ha afectado al todo el mundo