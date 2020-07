​El Santa Marta comunica a Jorge García que no continúa en el club: “La razón me parece un poco débil aunque me la esperaba cuando he visto lo de Lolo y Lerma”

Nueva baja en la Unión Deportiva Santa Marta. Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, Jorge García no continuará la próxima campaña en el club.

“Me lo comunican Cuqui Silvani y Lupidio. Me dicen que van a jugar los juveniles y los chicos jóvenes y me dicen que un jugador como yo no podía estar en el banquillo”, asegura Jorge García.

Sin embargo, el centrocampista no se marcha muy conforme con las explicaciones recibidas: “La razón me parece un poco débil aunque me la esperaba cuando he visto lo de Lolo y Lerma”.

Ahora tendrá que volver al Salamanca CF UDS y esperar a conocer qué decisión toman con él. “No sé cuál será mi futuro. Esta reunión no sé qué importancia tenía tampoco. Yo le debo una reunión al Salamanca CF UDS porque estaba cedido por ellos. Si al final el club no da señales, me buscaré algo”, finaliza Jorge García.