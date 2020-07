USO cree que la inflación va recuperando la normalidad, aunque alerta del encarecimiento de la luz

Unión Sindical Obrera (USO) ha afirmado este martes que los datos de IPC de junio apuntan a que la inflación va recuperando la normalidad, aunque ha alertado de que los precios de algunos servicios básicos, como la electricidad, se han encarecido respecto a mayo.

"Justo donde más daño hace a una economía familiar más que tocada, es donde sí se observan subidas. Por ejemplo, en todo tipo de energía, tanto en hogar como en transporte. El recibo de la luz y los combustibles, una vez retomada una mayor actividad laboral y económica, han vuelto a subir", subraya la secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO, Laura Estévez.

En concreto, USO ha puesto el acento en la subida mensual de la electricidad en un 5,8% y en el encarecimiento del gasóleo para calefacción en un 9,4% respecto al mes de mayo. En sentido contrario, "algunos productos básicos que habían estado por las nubes durante el confinamiento", como las legumbres y hortalizas, han abaratado sus precios, pero siguen subiendo los precios de las frutas.

"Seguimos ante unas estadísticas muy cambiantes, que no permiten conocer cómo va a afectar de forma estable a los precios el desbarajuste económico. No obstante, hay que estar atentos a suministros básicos, como energía o telefonía porque, si bien algunos sectores deben recuperarse de meses de cierre, como restauración o vestido, la energía doméstica y los servicios de Internet han estado entre los grandes beneficiados del confinamiento y no tiene justificación que eleven sus precios", afirma Estévez.