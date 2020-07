​Diego Hernansanz habla de Álvaro Romero: “El jugador tiene contrato y todo son dimes y diretes”

No parece que el ‘culebrón Romero’ en Unionistas vaya a resolverse de forma temprana. El jugador ya ha dejado claro que no quiere estar en el club la próxima temporada y que quiere salir tras la petición del club de rebajarle el sueldo un 30%. Sin embargo, el director deportivo Diego Hernansanz ha dado su versión sobre la situación actual en la rueda de prensa de presentación de Antonio Marín.

“Estamos en la misma situación. No ha variado nada. El jugador tiene contrato y todo son dimes y diretes. Hay unas conversaciones privadas que he tenido con el representante. Tampoco hay muchos más. Las conversaciones privadas creo que son privadas. Si ellos las quieren hacer públicas, yo no voy a entrar. Aquí no ha venido nadie, no hay una oferta. Yo temas extradeportivos, con la persona que tengo que hablar es con el representante”, ha explicado.

Y no quiso ‘mojarse’ sobre la posibilidad de realizar un fichaje en los próximos días: “Cosas abiertas. Va todo muy lento. Está todo cerca, está todo lejos. Hay alguna cosa que parece que se va acercando. Vamos a ver cómo pasan los días”.