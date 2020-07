Investigadores españoles hallan un nuevo biomarcador que podría beneficiar a algunos pacientes con cáncer de pulmón

Un grupo de profesionales del CIBERONC pertenecientes a la Unidad de Investigación Clínica de Cáncer de Pulmón H12O-CNIO ha identificado un nuevo biomarcador, denominado N-Caderina, que podría ayudar a predecir la respuesta de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico a un tipo de tratamiento, ya empleado en otro tipo de tumores, y que está dirigido a inhibir el gen FGFR, cuya expresión está aumentada de forma frecuente en este tipo de cáncer y en otras neoplasias.

El estudio, liderado por los investigadores del CIBERONC en l Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre i+12, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Irene Ferrer y Luis Paz-Ares, y financiado por el Instituto de Salud Carlos III y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), ha sido realizado en modelos celulares y animales y próximamente se podrán iniciar ensayos clínicos en humanos.

Los resultados de la investigación, publicada en la revista 'eBiomedicine', han evidenciado que la progresión de algunos casos de cáncer de pulmón depende de la presencia de N-Caderina. Si no está presente, el gen FGFR no puede favorecer el crecimiento del tumor, por lo que, a juicio de los expertos, "no es lógico" usar un fármaco dirigido a su bloqueo de forma generalizada, sino que debería ser utilizado solo en los que presentan este biomarcador.

Hasta ahora, el gen FGFR es una diana para el tratamiento con inhibidores específicos, con utilidad demostrada en cáncer de vejiga y colangiocarcionoma (cáncer de las vías biliares), pero todavía no en cáncer de pulmón.

Por tanto, el hallazgo permite identificar aquellos pacientes afectados por tumores pulmonares en los que la terapia con inhibidores frente a este gen podría ser eficaz y distinguirlos de otros pacientes para los que no sería útil, por no contar con el biomarcador descubierto. Así, para este segundo grupo serían más apropiadas otras alternativas terapéuticas con mejores resultados.