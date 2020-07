Miguel Ángel Ávila deja la Alcaldía de Mozodiel de Sanchíñigo después de nueve años

Renuncia a su cargo después de haber conseguido "todos los objetivos que me fui marcando, algunos luchados durante décadas, como la adhesión a Villamayor"

Miguel Ángel Ávila, alcalde de Mozodiel de Sanchíñigo -pedanía de Villamayor-, ha presentado su renuncia a todos sus cargos en esta localidad después de nueve años al frente.

"Después de 9 años, llegué a disponer del honor de ser el alcalde de Mozodiel, y tener el apoyo de todos los vecinos todas las veces que me he presentado, tuve el honor colateral de ser el alcalde más votado de España desde que me presento, y poder trabajar por las ilusiones de Mozodiel, tener el peso de su historia y disponer la responsabilidad de gestionar el presente y la decisión de apostar por su futuro", explica a sus vecinos en una carta en la que renuncia a la Alcaldía.

Y se marcha "tras haber conseguido todos los objetivos que me fui marcando, algunos asuntos luchados durante décadas por los alcaldes que me precedieron como el saneamiento, iluminación cruce entrada, baja del coste del regadío del prado, mejorar el nombre y presencia pública de Mozodiel, recopilación de la historia, etc…Y ahora que todo es posible, justo por eso creo ya no están por suerte las razones por las que hace 9 años decidí entrar a ser alcalde. Por ello, y por justicia, llegó el momento de hacerme a un lado, con el honor de que cuando entré por el puente de Mozodiel saber que disfruté de su compañía 36 años de los que nueve pasamos unidos íntimamente y cambiamos juntos"

"Me voy satisfecho, muy ilusionado por lo realizado, lo vivido y lo que dejo, gracias a conocer a grandes profesionales que cuidan por las formas y fondo de nuestro pueblo, agradecido por las instituciones que han escuchado siempre mis demandas (con mayor o menor éxito) y han intentado buscar soluciones, a los alcaldes que me han acompañado durante estos años, a mis queridos y leales concejales... Muy contento de poder hacer esta despedida en Villamayor, un gran pueblo de buena gente y con mucho futuro, ideal con el que hacer este viaje de por vida".

Entre los logros que destaca Miguel Ángel Ávila destaca la adhesión "histórica" de una entidad local a otra, Mozodiel a Villamayor, cambiando el mapa de Castilla y León con ella", triplicar el presupuesto municipal, el campo de fútbol, la mejora del servicio de recogida de basura o el abastecimiento de agua.