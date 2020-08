La mitad de los españoles que teletrabaja no sabe si lo hace correctamente

Según un estudio realizado a personas que practican la modalidad no presencial de trabajo, se sabe que 6 de cada 10 se considera igual o más productivo, aunque un 60 por ciento no sabe si lo está haciendo bien

Desde la llegada del coronavirus a España a mediados de marzo, numerosas empresas se han tenido que adaptar a un modelo de trabajo no presencial. El teletrabajo, en muchos de los casos, ha llegado para quedarse, pero tanto a empresas como a trabajadores aún les queda adaptarse en algunos sentidos. Así lo determina una encuesta realizada por la empresa de venta de electrodomésticos, Puntronic.

La encuesta ha sido realizada a los clientes de la citada empresa, y a través de los resultados se ha llegado a la conclusión de que aunque 6 de cada 10 aseguran ser igual o más productivos, más de la mitad no saben si lo están haciendo correctamente. Además, un 60 por ciento no sabe si tiene el equipo necesario y 7 de cada 10 no saben qué rutinas llevar.

Cada persona tiene que adaptar el espacio disponible para teletrabajar

Para llevar a cabo un buen desarrollo del trabajo desde casa, cada persona tiene que adaptar el espacio a sus necesidades. Algunos de los consejos que se recomienda seguir son tener una silla ergonómica y mantener una buena postura para evitar dolores de espalda, tener una mesa espaciosa y ordenada, contar con buena iluminación a poder ser de luz natural, si es posible separar el lugar de trabajo del resto de la casa y, lo más importante, tener una buena conexión a Internet.

Proporcionado por la empresa o propio, se debe contar con un buen equipo

Algunas empresas proporcionan a sus empleados el equipo necesario para trabajar desde casa, aunque no siempre es así. En cualquiera de los casos, se deben tener en cuenta varios consejos en cuanto a su uso.

Al trabajar desde casa, en ocasiones no hay diferencia entre los tiempos y lugares de descanso y de trabajo, por ello, si hay posibilidad de elegir el modelo es mejor un ordenador de sobremesa: "cuando se apaga, comienza el tiempo libre".

En cuanto al teclado, es mejor esté plano sobre el escritorio para que las manos y las muñecas sufran menos y, para el ratón, se recomienda su uso con almohadilla.

Por último, el monitor debe quedar a la altura de los ojos y utilizar el brillo entre un 70 y un 80%, ya que una luz muy agresiva puede irritar nuestros ojos.

Hay que marcar una rutina para teletrabajar

Una de las partes más complicadas al trabajar en casa, como se ha mencionado antes, es saber separar el horario de trabajo del tiempo libre. Por ello, es necesario fijar horarios, hacer descansos periódicos y ser flexibles cuando sea necesario. Sobretodo en el caso de los padres que teletrabajan, que no pueden seguir unas rutinas muy estrictas, se puede ser flexible, lo importante es ser constante.