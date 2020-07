El Patio Chico, marco incomparable para el III Festival Internacional de Jazz

La concejala de Cultura, María Victoria Bermejo, y el coordinador del festival, Fernando Viñals, han presentado esta mañana el III Festival Internacional de Jazz que organiza el Ayuntamiento de Salamanca y que se celebrará en el Patio Chico del 5 al 7 de agosto.

La concejala ha recordado que por tercer año consecutivo nuestra ciudad acoge este Festival que ha reunido a más de 10.000 espectadores en los nueve conciertos celebrados. La primera edición de este festival se celebró en el Patio de Escuelas, dentro de la programación elaborada por el Ayuntamiento con motivo del VIII Centenario de la Universidad, y la segunda se celebró en el Patio Chico.

Este año presenta novedades con respecto a ediciones anteriores, principalmente en lo que se refiere a control de accesos y medidas de seguridad relacionadas con la crisis del coronavirus. El espacio estará aforado con 292 sillas numeradas para que todos los asistentes tengan sitio preasignado y no se produzcan aglomeraciones. Además, el Ayuntamiento ha puesto un precio simbólico de 1 euro por entrada que se pueden adquirir a través de la web www.ciudaddecultura.org. Todo el dinero que se recaude será donado por el Consistorio a las Hermanitas de los Pobres para ayudar a los más perjudicados por esta crisis.

La concejala de Cultura ha destacado en su intervención que el Ayuntamiento no ha querido renunciar a celebrar la tercera edición de este festival porque, a pesar de su corta edad, se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes de este género musical en nuestra ciudad. Pero eso sí, ha destacado Mª Victoria Bermejo, tomando todas las medidas necesarias para que no existan riesgos ni para los espectadores ni para los músicos.

El programa

Todos los conciertos darán comienzo a las diez y media de la noche y las entradas tienen un precio de 1 euro. Las entradas que quedan disponibles están a la venta en la web www.ciudaddecultura.org

La primera actuación está prevista el miércoles 5 de agosto y correrá a cargo de la pianista australiana Sarah McKenzie. Nacida en Melbourne, Sarah estudió en la West Australian Academy of Performing Arts de Perth, Australia, y en el Berklee College of Music de Boston, EstadosUnidos. Grabó para la compañía australiana ABC dos discos, ‘Don’t Tempt Me’ (2010) y ‘Close Your Eyes’ (2012) -ganador del premio ARIA al mejor disco de Jazz del año-, antes de ser reclutada por el productor Jean-Philippe Allard para el sello Impulse! Su primer disco para Impulse!, ‘We Could Be Lovers’ (2015), obtuvo el premio Bell al mejor disco de Jazz vocal publicado en Australia. El segundo, “Paris In The Rain” (2017) representó la consagración definitiva de Sarah en el mercado Europeo. Su última producción, “Secrets of My Heart” se ha editado en 2019. Sarah McKenzie se ha presentado en los más importantes Festivales de Jazz del mundo, como Monterrey, Juan-les-Pins, San Javier, Marciac, Montreux ó Perugia. Ha efectuado giras por Brasil, Corea, Japón y China, y ha actuado en New York, Paris, Londres, Ginebra, Budapest, Viena, Munich y Sydney. Tambien ha presentado sus composiciones en el Symphony Hall de Boston, junto a la legendaria Boston Pops Orchestra.

El segundo grupo en participar en este Festival es la formación integrada por el guitarrista sueco Ulf Wakenius, el pianista Ignasi Terraza y el contrabajista francés Pierre Boussaguet. Ulf Wakenius ha trabajado con grandes figuras como Oscar Peterson. En 2003 tocó con Pat Metheny en el festival Jazz Baltica, y en 2016 actúo junto a Dado Moroni y Kevin Mahogany en el Festival de Jazz de San Javier. Su álbum "Love is Real", dedicado a la música de EST, fue nominado para un Grammy en 2008. Ignasi Terraza nació en Barcelona en 1962. Desde finales de los años noventa lidera su propio Trío, formación que cuenta hoy con seis CDs publicados y con la que ha recorrido los principales festivales de Jazz. Con un estilo enraizado en la tradición del Jazz más ortodoxo, Terraza cita entre sus influencias a Ahmad Jamal, Oscar Peterson o Tete Montoliu. Nacido en 1962, Pierre Boussaguet es un contrabajista de tempo preciso y gran sonido, con un dominio excepcional de su instrumento. Debutó como profesional en París junto a Gerard Badini, para pasar, en 1986, a formar parte del cuarteto del legendario saxofonista Guy Lafitte. Aunque Ray Brown sigue siendo su principal influencia como bajista, su estilo se nutre igualmente de otras fuentes y refleja el respeto que siente por Paul Chambers o Niels-Henning Ørsted Pedersen.

Y finalizará el festival el viernes 7 de agosto con el concierto de The Charlie Parker Legacy Band el viernes 7 de agosto. Esta bandase formó en 2004 para interpretar las composiciones del saxofonista Charlie “Bird” Parker (1920-1955) en clave actual. Para la gira de este verano, y con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Parker, la banda contará con el talento de los saxofonistas Francesco Cafiso, Jesse Davis y Luigi Grasso, asistidos por una sólida rítmica formada por el pianista Andrea Pozza, el contrabajista Joshua Ginsburg y el baterista Mario Gonzi. Como atractivo adicional, la banda interpretará algunos arreglos (escritos para tres altos) por Phil Woods, el más importante discípulo de Parker.