La pareja Ramiro-Mario, las conversaciones con Algarra y Jairo, el perfil para la portería y Álvaro Romero: Hernán Pérez desgrana la actualidad de Unionistas

Seguro en sus decisiones. Así se ha mostrado Hernán Pérez desde su llegada a Unionistas. El técnico asturiano no tuvo reparos en hablar de nombres propios en SALAMANCA24HORAS y se refirió con naturalidad a posibles fichajes, el perfil que quiere en la portería, cómo quiere a su equipo en el campo y a la situación con Álvaro Romero.

Pareja de centrales deseada. “Como cualquier entrenador, todo el mundo aspira más. Yo no me conformo con esto. La portería es el puesto más importante del equipo y luego tenemos una pareja de centrales extraordinaria. Pero necesitan ayuda y gente que les compita. Vamos a tratar de que, la gente que incorporemos, tenga el mismo nivel”.

Línea defensiva adelantada. “Tengo la teoría de que cuanto más lejos estés de tu portería, mejor. Una de las características que estamos buscando es que los jugadores sean intensos, dinámicos y agresivos”.

Balón parado. “Dentro de los perfiles de futbolistas, le metemos el plus del balón parado. No solo en el caso del lanzamiento con Héctor sino también de remate como Ramiro y Mario Gómez. Hay que ser poderosos en el tema defensivo y ofensivo”.

Perfil para la portería. “Buscamos un perfil muy claro: necesitamos un portero de mucha jerarquía, con experiencia y que domine el balón parado. Y buscamos el perfil totalmente contrario: joven, que también domine las situaciones de balón parado y que tenga muchísima ambición. Queremos que cuando empiece la liga, nadie sepa cuál va a ser el portero titular de Unionistas, que el perfil deportivo sea igual y con el mismo nivel, que sea una de las incógnitas a despejar. Sabemos que es difícil encontrar esto. En el tema de la portería soy muy exigente. Supongo que nos va a costar trabajo”.

Conversaciones con Algarra y Jairo. “Carlos Algarra y Jairo son dos futbolistas excepcionales. A Jairo le conozco hace muchos años pero la circunstancia es complicadísima porque tiene contrato con un Segunda. Seguro que hace una pretemporada muy buena y lo pone difícil. Ojalá pueda venir a Unionistas. Pero si le dan la oportunidad en Segunda A puede ser un Enric Gallego. Yo no escondo las cosas y con Algarra hablo casi todas las semanas. Es un jugador muy de nuestro agrado. Vamos a confiar en que podamos incorporarlo”.

Posibles salidas durante la pretemporada. “Por ahora, yo soy una persona que voy mucho por orden. No puedo pensar en salidas si no está la plantilla completa. Esto se demuestra en el campo. Con todos los futbolistas que tengo, estoy muy contento. A día de hoy, no pienso en salidas. Yo voy a tratar de tener a todo el mundo enchufado y motivado pero luego esto es fútbol. Estoy encantando con todos los que tengo ahora mismo”.

¿Por qué no has llamado todavía a Romero? “He dicho en muchas ocasiones que es un futbolista que me encanta. No porque esté en mi equipo. El año pasado ya resaltamos en Barakaldo que era muy bueno. Si vienen con una oferta y al club le satisface… no puedo hacer nada, aunque no me gustaría que saliese. Romero es un jugador que siempre quiero en mi equipo. Hay a futbolista que creo que tengo que llamar y a otros que no. No he llamado a muchos. No creo que haya nada que arreglar: es jugador de Unionistas y el entrenador cuenta con él. No tengo ningún problema con nadie”.