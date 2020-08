'Fridays for future' aprende de agricultura sostenible en su visita a 'La Huerta de Salamanca'

Varios integrantes de 'Friday for future' han visitado la Huerta de Salamanca, empresa familiar de agricultura sostenible. La empresa tiene el objetivo de incentivar los productos de temporada y utilizar menos químicos, favoreciendo que los consumidores puedan beneficiarse de los nutrientes y el sabor característico de las hortalizas y verduras con estos valores y directrices.

'Fridays for future' lamenta que "los cultivos de los cuales se alimentan la mayoría de las personas no siguen estos conceptos y utilizan técnicas agrícolas insostenibles basadas en el alto uso de biocidas, pesticidas y otros tipos de químicos no naturales, sin aprovechar los ciclos de la Tierra ni las ventajas de la rotación de cultivos. Además, la agricultura moderna se ha caracterizado por monocultivos y un maltrato al terreno sin permitir su correcta recuperación, por lo tanto, representa un desafío para mantener la alimentación de los millones de personas en el mundo".

Tras la visita de los activistas a 'La Huerta de Salamanca', Tania Anaya y Paula Reyes, ambas portavoces de 'Fridays for future' se han declarado a favor de este tipo de agricultura. "En los supermercados desechan los productos estéticamente imperfectos, aunque tengan las mismas propiedades y el mismo valor nutricional, por lo tanto, incentivan el desperdicio innecesario… Toda la industria tiende a utilizar estrategias para acelerar el crecimiento de las verduras para su beneficio, sacrificando los nutrientes en el proceso”, declara Tania. Por su parte, Paula opina que "estas iniciativas nos encantan porque devuelven la vida a los pueblos y nos hacen independientes de las grandes cadenas extractivistas".