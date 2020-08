​Verónica Casado: “Hay que tener cuidado en Béjar, Garrido Norte, Pedrosillo El Ralo o el centro de salud de Filiberto Villalobos”

Son zonas de salud que han aumentado la tasa y es superior al 2,5 % en relación con los 10.000 habitantes. De momento, “solo hay que contenerlo y no hay transmisión comunitaria”

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha dado en la mañana de este lunes una rueda de prensa excepcional para explicar la situación actual de la comunidad. Pocas provincias se libran de los brotes y Salamanca ha salido este lunes de esa lista.

Casado ha vuelto a pedir prudencia y ha admitido que “a mi criterio, yo estoy convencida que seguimos en la primera ola, que ha disminuido por las medidas, pero seguimos en ella”. Precisamente, también se ha lamentado de una creencia que se tenía en marzo: el virus desaparecería por el calor. “El calor no atenúa la enfermedad, pensábamos que sí, pero no. No es como un virus de los de invierno, solo que ahora está aumentando porque aumenta la circulación”.

Así mismo, ha anunciado aquellas zonas de Castilla y león donde hay que tener más cuidado que el resto por haber aumentado la incidencia de la enfermedad. En Salamanca "hay que tener cuidado en Béjar, Garrido Norte, Pedrosillo El Ralo o el centro de salud de Filiberto Villalobos", todos ellos refiriéndose al total de la zona básica de salud.





Por otro lado, ha asegurado que se realizará el peinado al 100 % de las residencias, tanto públicas como privadas, para no volver a la situación anterior.