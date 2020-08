Varios coordinadores de fútbol base ven la próxima temporada ‘en el aire’

El fútbol base aglutina a centenares de niños en nuestra provincia y, con la ilusión de un niño pequeño, los chicos están a la espera de poder a volver a reunirse con sus amigos a través de un balón. Pero, por encima de todo, está la salud. SALAMANCA24HORAS se ha puesto en contacto con diferentes coordinadores y presidentes de equipos de nuestra provincia para conocer de primera mano sus impresiones sobre si habrá o no competición y las medidas de seguridad que llevarán a cabo en caso de comenzar los entrenamientos.

Eduardo ‘Tato’ (coordinador del Hergar). “Creo que está complicado. Al igual que el tema académico. Pero nosotros estamos haciendo todo lo que nos piden desde la Federación. Mi opinión personal es que se retrasará. Cumpliremos a rajatabla el protocolo de la Federación. Pero de forma muy estricta. Ya hemos encargado productos higiénicos”.

Toni Aznar (coordinador del Guijuelo). “Tengo una incógnita enorme sobre si vamos a jugar. Entiendo que como el resto de coordinador. Mi deseo es que lo hubiera pero tiene que haber garantías de seguridad. Si hay garantías de seguridad, será muy positivo porque la educación deportiva es importante en la formación de jugadores. A nivel sanitario no puedo dar una opinión. Nosotros vamos a hacer un protocolo interno de actuación para abarcar la seguridad sanitaria y cumplir las normas seguridad”.

Carlos Leonardo (presidente del CD Peñaranda). “Vamos a poner hidrogeles, hemos comprado un termómetro para tomar las temperaturas… Aunque yo creo que no va a haber fútbol base”.

Ismael Sánchez (coordinador de fútbol 11 del RS Monterrey). “Pues estamos un poco a la expectativa como todos. Creo que sí puede haber pero con modificaciones. Soy optimista para ello. Nosotros seremos muy estrictos con los protocolos”.

Carlos Valverde (Salamanca CF UDS). “Tengo pensado que empecemos a entrenar el 31 de agosto. Pero no tengo yo todas conmigo de que se vaya a poder jugar. La ilusión de los niños de volver y empezar a entrenar, sería muy positivo. Pero lo que queremos es que no haya rebrotes ni problemas. Las medidas de protocolo son complicadas porque todavía no sabemos cuántos niños pueden entrenar a la vez y hay que tener muchísimo cuidado en las instalaciones. Si empiezo el 31, vestuarios no se tocan. Habrá medidas de temperaturas, saber dónde han estado... Hay que tener mucho cuidado si empezamos”.