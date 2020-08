VÍDEO | Decenas de víctimas a causa de dos explosiones en la zona del puerto de la capital de Líbano

Una potente explosión ha sacudido este martes la zona del puerto de la capital de Líbano, Beirut, sin que por el momento haya confirmación sobre la causa , aunque se apunta a decenas de víctimas

Los vídeos que circulan en redes sociales muestran una explosión y una gran columna de humo en la zona, previa a una segunda deflagración de mayor potencia.

Fuentes citadas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, han señalado que el incidente habría tenido lugar en un silo del puerto que acoge una fábrica de fuegos artificiales, si bien no hay versión oficial del suceso.

Las autoridades libanesas no se han pronunciado por el momento sobre lo sucedido y se desconoce si se ha tratado de un accidente o de un atentado.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o