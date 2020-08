​Del “en cuanto el Ayuntamiento nos dé el visto bueno” de Sandoval, al “a mí no me han dicho nada” del concejal de Deportes

“Estamos muy cerca de comenzar la pretemporada. En cuanto el Ayuntamiento nos dé el visto bueno al uso de las instalaciones para comenzar la pretemporada, comenzaremos la próxima semana", argumentaba el presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, en la rueda de prensa de presentación de Héctor Nespral.

Sin embargo, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el club no ha mantenido ningún contacto con el concejal de Deportes. “A mí, como concejal de Deportes, no me han dicho nada. Cuando las obras del Reina Sofía estén acabadas, podrán jugar allí. Entrenar también. Si no, siempre disponen de los anexos del estadio Helmántico”, ha informado el concejal de Deportes, Javier García, a SALAMANCA24HORAS.

Esta situación evidencia la escasa sintonía del club con el Ayuntamiento de Salamanca. Una relación muy desgastada en los últimos meses tras la polémica en el encuentro copero ante el Real Madrid, a pesar de que el Ayuntamiento de la ciudad ha invertido más de un millón de euros en las mejoras del nuevo Reina Sofía (donde Unionistas y RS Monterrey jugarán como locales).