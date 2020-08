Un médico de Salamanca ​denuncia que una mujer se niega a guardar cuarentena después de dar positivo y ella asegura que "es todo completamente mentira"

La irresponsabilidad de los jóvenes es uno de los temas que más en boca de la gente está. Sin saber si son los verdaderos culpables o no del comienzo de una segunda ola de coronavirus, lo único cierto es que la edad media de los contagios que se están detectando ha bajado notablemente, algo que se achaca al comportamiento de la juventud.

Si bien por lo general las actitudes sí son responsables, un médico del Hospital de Salamanca ha denunciado por sus redes sociales el caso de una joven de 24 años.

Según cuenta el doctor Jesús Martín González -que, además, es secretario de Sanidad de Nuevas Generaciones-, esta mujer acudió al Hospital -donde él trabaja como refuerzo por la crisis sanitaria- habiendo perdido tanto el gusto como el olfato, dos síntomas relacionados con el COVID-19.

Por ello, desde el Servicio Médico se le indicó que permaneciese en casa hasta que obtuviese los resultados de la PCR que se le había practicado. Algo a lo que ella ya se negó. Posteriormente, horas después, se le daba el resultado, siendo positivo. Es decir, que estaba contagiada con el SARS-CoV-2.

La joven no sólo no se creyó los resultados, sino que les aseguró a los médicos que ella iba a seguir trabajando porque se habrían equivocado.

Una actitud más que reprochable, puesto que como recuerda Jesús Martín, “la irresponsabilidad no tiene límites... pero sí consecuencias”.





2:49 am.



Resultado de PCR: positivo. Se contacta telefónicamente con ella y no se cree los resultados. Pretende seguir trabajando, que nos hemos equivocado.



En fin, la irresponsabilidad no tiene límites... pero sí consecuencias



Así no. — Jesús Martín Gzlez (@JesusMartin_95) August 10, 2020





































La paciente asegura: “es completamente mentira y me está haciendo daño”

Por su parte, la joven rápidamente se ha puesto en contacto con SALAMANCA24HORAS.COM para negar esos hechos: “Es completamente mentira”.

La mujer ha asegurado que cuando a ella le llamaron para comunicarle el positivo “en ningún momento dije que no iba a confinarme”, cuenta a este medio de comunicación.

Del mismo modo, asegura que ella preguntó si le podían echar del trabajo, “porque tenía miedo a que me echaran, pero en ningún momento me he negado a guardar cuarentena”. Así mismo, recalca que “llevo de baja desde el lunes por la mañana y que incluso la compra ya me la han traído a casa. Desde que he dado positivo he dejado de ir a piscinas y bares”.

Por otro lado, cuenta que los síntomas los comenzó a notar el viernes y “el domingo me asusté y fui a urgencias, pero hasta que no te dicen que eres positivo no piensas que puedas tenerlo, pero esto que dice el médico es lo que me faltaba. Es mentira y me está haciendo daño”.





Por último, y para corroborar su versión, afirma que ni siquiera le atendió es médico, “lo hizo una mujer bastante borde a quien pregunté por una nueva PCR y me la negó, pero nunca dije que no fuera a confinarme. Le dije textualmente que: no te estoy tachando de mentirosa”, concluye.