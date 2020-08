El Bayern humilla al Barça de Setién (2-8)

El FC Barcelona se despidió de la Liga de Campeones y de la temporada humillado (2-8) por el Bayern de Múnich en los cuartos de final del Estadio da Luz de Lisboa, donde la máquina alemana pasó por encima del cuadro azulgrana en la primera media hora (1-4) y no encontró oposición en la debacle del proyecto de Setién, informa Europa Press.

Principalmente Messi y el orgullo de un equipo de campeones eran los argumentos de los de Quique Setién para confiar en estar en semifinales el 19 de agosto contra Manche Manchester City o Olympique de Lyon. Sin embargo, el fútbol, la confianza, el gol, el juego en general estaban del lado de un Bayern que no defraudó. El Barça no se atrevió o no tuvo fe en sus piernas para hacer una buena presión al rival y el Bayern adelantó sus líneas para jugar con los 10 en campo contrario. Así asfixió a un Barça que encima tuvo el día torpe en defensa, incapaz siquiera de un despeje fiable o de dos pases con los que salir a, eso sí, campo abierto.

A la lógica espalda de la defensa alemana, posicionada en el centro del campo, encontró sus pocas opciones el equipo culé, hasta que se desató el Bayern y olió la sangre en media hora sonrojante para el Barça. La segunda parte trajo esa falta de fútbol y físico que acompaña al equipo catalán hace tiempo, para dejarse ir en los minutos finales de la peor derrota de su historia. Lo que pareció un intercambio de golpes se convirtió rápido en un monólogo.

La apuesta arriesga de Hans-Dieter Flick permitió la primera llegada en superioridad de los de Setién a los tres minutos. Sin embargo, la respuesta alemana, con la zaga culé en su sitio, fue el 0-1 de Müller en una sencilla pared con Lewandowski. Logró de nuevo romper la presión el Barça, esta vez por banda izquierda, y el centro de Alba lo metió en propia Alaba (1-1).

Le costó ajustar al Bayern y ahí perdonó el cuadro azulgrana, ya que Luis Suárez la tuvo también en un mano a mano que paró Neuer y Messi, en un centro envenenado, se encontró con el palo. Fueron 10 momentos de frenesí, con claro sufrir de las defensas, pero la intensidad del Bayern incomodó y mucho a un Barça incapaz de romper esa presión, ni salir de su campo. Una carrera de Messi en el minuto 20 fue otro oasis de fe azulgrana antes de la gran debacle. De ahí a la media hora Perisic, Gnabry y Müller pusieron el 1-4.

Sergi Roberto y Ter Stegen fallaron, pero la inseguridad era general. El Bayern se tomó un respiro para volver en el segundo tiempo con el mismo ritmo, una diferencia física que impidió al Barça apretar como para amenazar con la remontada. A la fiesta bávara faltaba Lewandowski y el polaco marcó pero en fuera de juego. La reacción de Setién en el descanso fue dar entrada a Griezmann, pero el francés apenas participó como en el resto de la temporada.

Fue Luis Suárez, en otra jugada a la espalda, quien recortó con el 2-4 a media hora del final. El gol activó de nuevo la máquina de Flick y con un jugadón, Davies dio el 2-5 a Kimmich. El golpe alemán dejó minutos como los primeros, asediado, superado en cada costado, en cada carrera, y achicando con desesperación un Barça de escayola. Cabizbajo encajó los goles de Lewandowski y Coutinho, doblete como jugador cedido por los catalanes para mayor inri (2-8). Así se despidió el equipo de Setién, quien sustituyó a Ernesto Valverde a principios de año y queda muy en el aire después de empeorar a un Barça con una temporada en blanco 12 años después.



FC BARCELONA, 2 - BAYERN MÚNICH, 8. (1-4, al descanso).

ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets (Ansu Fati, min.70), De Jong, Sergi Roberto (Griezmann, min.46), Vidal, Messi y Suárez.

BAYERN MÚNICH: Neuer; Kimmich, Boateng (Süle, min.76), Alaba, Davies (Luca, min.84); Thiago, Goretzka (Tolisso, min.85); Gnabry, Lewandowski, Müller y Perisic (Coman, min.67).

GOLES: 0 - 1, min.4, Müller. 1 - 1, min.7, Alaba (propia puerta). 1 - 2, min.22, Perisic. 1 - 3, min.28, Gnabry. 1 - 4, min.31, Müller. 2 - 4, min.57, Luis Suárez. 2 - 5, min.63, Kimmich. 2 - 6, min.84, Lewandowski. 2 - 7, min.85, Coutinho. 2 - 8, min.89, Coutinho. -

ÁRBITRO: Damir Skomina (SLO). Amonestó a Luis Suárez (min.54), Alba (min.60) y Vidal (min.91) por parte del Barça. Y a Boateng (min.43), Davies (min.52) y Kimmich (min.85) en el Bayern.





ESTADIO: Da Luz de Lisboa.