La Asociación Española de Guardias Civiles reclama los nuevos chalecos antibalas "en todos los puestos"

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha reclamado a la Dirección General la entrega de los nuevos chalecos antibalas "en todos los puestos y destinos" después de que uno de ellos haya salvado la vida a un agente que fue disparado la pasada madrugada en Arinaga (Gran Canaria) cuando identificaba a un hombre que sacó un revólver y le hirió en una pierna, además de registrar otro impacto en el chaleco antibalas, informa Europa Press.

"Afortunadamente, el guardia civil pertenecía al Puesto Principal de Aguimes, que sí ha recibido los nuevos chalecos, de dotación personal y por tanto de su talla, gracias a lo cual ha salvado su vida. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de ser de este puesto hubiera sido de cualquier otro repartido por Canarias que sigue sin tener de dotación este moderno chaleco?", señaló la asociación en un comunicado.

Posiblemente, agregó la AEGC, "hoy estaríamos lamentando la pérdida de una vida, como ocurrió en Andorra, Teruel, donde Igor el Ruso asesinó a dos compañeros".

En este punto, ha recordado que lleva años reclamando que se dote a todos los agentes de estos nuevos chalecos, como se ha hecho con el Cuerpo Nacional de Policía, cuyos nuevos componentes ya salen de la academia con ellos de dotación personal.

Además, AEGC no entiende que se haya optado por repartir los chalecos que van llegando por unidades completas en vez de que en todas existan al menos para todos los que tienen que salir a la calle. "Y todo ello --indicó-- porque la Guardia Civil prima por encima de la seguridad de sus trabajadores la imagen de uniformidad que se da al ciudadano".

Para la asociación, se trata de una decisión "totalmente inoperativa" porque en muchas de las áreas de los puestos no necesitan el chaleco, ya que su actividad no implica salir a calle, como oficinas, VIOGEN, etc. "En cambio si hay otros agentes que salen a patrullar a los que no se les ha entregado", matizó.

Por este motivo, ha pedido a la Comandancia de Las Palmas que haga un reparto "más racional" porque a día de hoy casi la mitad de los puestos de la provincia carecen de este moderno chaleco y teniendo que salir con los viejos de "multipropiedad", que además de ser menos seguros porque son talla única, llevan incorporados el sudor de 24 horas de servicio, 365 días al año.

"Exigimos a la Dirección General que deje de discriminar a los guardias civiles que salen de la academia y que se les entregue de dotación personal, como a los compañeros del CNP, estos chalecos. En nuestra Asociación no entendemos como estando los dos cuerpos bajo el mando del Ministerio del Interior unos reciben un trato y otros son ignorados", concluyó AEGC.