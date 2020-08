​UGT acusa a la consejera de Sanidad de “mentir” y pide que la Atención Primaria se dignifique y refuerce

El sector de Sanidad de UGT Castilla y León ha emitido un comunicado en el que acusa a la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, de “mentir” en varios momentos, exigiendo un cambio en la política comunicativa de la Consejería “que se traduzca en la desaparición de comentarios contrapuestos que tanto afectan a la credibilidad de nuestros mandatarios”.

En concreto, acusan a Casado de mentir en su comparecencia del 20 de agosto al referirse a la problemática sobre el déficit de reactivos para la realización de PCRs como “algo puntual” en el Clínico de Salamanca “cuando ya sabía que pasaba en más hospitales de la Comunidad como así tuvo que reconocer a regañadientes en la rueda de prensa de este lunes tras la denuncia de este sindicato”. Así, le recuerdan que “esconder la verdad no aporta credibilidad”.

No es el único momento en el que la consejera, para el sindicato, no ha dicho la verdad. Así, también consideran que “miente y persevera en la mentira cuando sigue defendiendo que el sistema sanitario no colapsó ni siquiera hubo riesgo de ello” así como cuando asegura que se van a hacer pruebas serológicas y de PCR a todos los trabajadores sociosanitarios y del Sacyl a la vuelta de vacaciones porque “tanto el protocolo del Ministerio como el de la Junta solo hace referencian a los trabajadores del sector asistencial”.

Por último, sobre la falta de trabajadores en la bolsa de empleo, UGT Castilla y León recuerda en el comunicado que los profesionales sanitarios que se forman en esta Comunidad “huyen ante las condiciones precarias que históricamente ofrece esta Consejería a la terminación de su formación”; que los primeros movimientos de este nuevo equipo directivo en materia de recursos humanos “fueron los ceses de multitud de trabajadores sanitarios eventuales, muchos de los cuales cruzaron las fronteras de esta Comunidad hacia las cercanas”; y, en tercer lugar, que durante el primer descanso de la pandemia “se cesó y no se prorrogó el contrato a personal sanitario, como fue denunciado por esta organización”.

“Conclusión: de aquellos polvos, estos lodos”, lamentan, añadiendo que el que se hable del cierre de centros justo cuando son más necesarios “solo significa un empeño personal de la consejera en llevar a cabo su plan de reorganización de la sanidad pública consistente en alejar la puerta de entrada de la atención sanitaria de los usuarios en un, desconocemos si voluntario o no, denostamiento de la Atención Primaria impropio de alguien que se presenta como adalid de la misma”.

Ante esa idea, el sector de Sanidad de la FeSP de UGT Castilla y León exige, además del cambio en la política comunicativa de la Consejería, que las verdades interesadas “no sean el pan nuestro de cada día” y que “de una vez por todas se dignifique y se pondere la Atención Primaria con su reforzamiento y no con su cierre como se pretende”.