El Ayuntamiento pone en marcha las ayudas para contratar cuidadores de los menores confinados

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, ha presentado en la mañana de este martes la puesta en marcha de ayudas para la contratación de cuidadores de menores que tengan que ser confinados.

Tal y como Suárez ha reconocido, ''los padres de niños que den positivo por coronavirus tienen la posibilidad de acceder a una baja laboral pero los padres de niños que tengan que confinarse sin ser positivo no tienen esa opción, hay familias afectadas ya y es urgente''.

Las ayudas podrán solicitarse a partir de este miércoles en el teléfono 679130168, habilitado para ello, en horario de 09.00 a 14.00 horas.

La ayuda consistirá en una prestación económica extraordinaria para apoyar de forma temporal y continuada mientras dure la situación de necesidad a las personas familiares, tutoras o acogedoras que por sus obligaciones laborales no puedan prestar la atención necesaria a personas dependientes o con discapacidad que tiene a su cargo, mientras deban permanecer en su domicilio por confinamiento derivado de la COVID-19, que les impida acudir a los respectivos centros escolares o centros de día.

Además, el carácter urgente de esta medida conllevará que los interesados sean derivados a los CEAS correspondientes saltándose el sistema de cita previa. En el momento de la solicitud se deberá presentar la declaración responsable sobre la necesidad del aislamiento domiciliario y el periodo de tiempo, una declaración responsable sobre la incompatibilidad de los horarios laborales de ambos progenitores con la atención del menos y una copia del declaración del IRPF del 2019.

En el momento de presentar la solicitud con su declaración responsable se comunicará si la ayuda será concedida aunque no será hasta que se justifiquen los pagos cuando los interesados percibirán realmente la cuantía correspondiente, por lo que las familias tendrán que adelantar el dinero que supone la contratación de cuidadores.

Requisitos para la prestación

- Que ambos progenitores, tutores o acogedores, no tengan derecho a otras medidas, prestaciones o ayudas públicas para la misma finalidad, que existan en la actualidad o se regulen con posterioridad a este documento.

- Que la jornada educativa del menor confinado coincida en su totalidad o en parte con el horario laboral de sus padres, tutores o acogedores.

- En caso de no ser familias monoparentales, que ambos progenitores, tutores o acogedores tengan obligaciones laborables incompatibles con la situación generada del cuidado domiciliario del menor de 12 años.

- Que el nivel anual de rentas de la unidad familiar no supere los 40.000 euros, en el año 2019. Este límite de renta, en el caso de familias numerosas de categoría general, no deberá superar los 45.000 euros, mientras que para las familias numerosas de categoría especial no deberá superar los 55.000 euros.