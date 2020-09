Piojo ya se enfrentó a una situación igual... y acabó siendo parte de la plantilla

El futbolista charro no contaba para Chema Aragón ni Mateo García en el Guijuelo en la campaña 2016/17

No están siendo días fáciles para Piojo. El lateral derecho salmantino, capitán durante las últimas tres temporadas en Unionistas, no cuenta para el director deportivo ni para el entrenador. Las muestras de cariño de sus ex compañeros han sido visibles pero también sus compañeros se están volcando con él dentro del vestuario.

Según el presidente Miguel Ángel Sandoval, el futbolista ha rechazado las propuestas de salida del club que se le han realizado hasta el momento. De momento, no fue convocado para el duelo amistoso ante el Burgos.

Sin embargo, no es la primera vez que Piojo se enfrenta a este tipo de situaciones. En la campaña 2016/17, el de Villoruela formaba parte de la plantilla del Guijuelo y tanto Chema Aragón (director deportivo por entonces) como Mateo García (el entrenador) le notificaron que no contaban con él.

Piojo no se rindió, trabajó para convencerles y, además, tampoco encontró ninguna salida satisfactoria. Al término de esa campaña, el charro jugó 21 partidos (7 de ellos como titular y 14 como suplente).