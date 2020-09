El PP subraya que los mensajes del Gobierno no generan "tranquilidad"

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha afirmado que los mensajes del Gobierno no generen "tranquilidad" y ha sostenido que "la economía no levanta cabeza".

Rodríguez ha criticado que el Gobierno ponga en "tela de juicio" que la prórroga de los ERTE pueda acoger a un sector tan afectado por la crisis como la hostelería al considerar que no es turismo, y ha valorado positivamente la medida adoptada por Alemania alargando los ERTE para todos los sectores hasta el 31 de diciembre de 2021, "dando una inyección de tranquilidad a las empresas".

Por ello, ha reivindicado el Plan Activemos España del PP, que contrapone "la paralización y falta de medidas del Gobierno", y que contempla un plan para autónomos y el denominado '5x5', que propone bajada de impuestos y el alargamiento de los ERTE, como mínimo, hasta abril.

Además aboga por una exención fiscal para las empresas afectadas por el Covid-19, más flexibilidad laboral, menos burocracia, mejor formación y más competitividad, fomentando la digitalización y las nuevas tecnologías.

La responsable del PP ha considerado que el Ejecutivo es un "desastre" gestionando los perjuicios derivados de la pandemia. "Somos el peor país de nuestro entorno en datos económicos. No es algo que diga el PP, sino que lo reconoce la OCDE, Eurostat y Funcas", aseveró

"El Gobierno no sabe más que pedir acuerdo, acuerdo, acuerdo, pero no dice sobre qué y no es capaz de cambiar sus previsiones", ha indicado.

Además ha calificado de "irresponsable y desleal" al Gobierno ante la segunda oleada por "ponerse de perfil" y cargar toda la responsabilidad sobre las CCAA "y si son del PP con más ahínco"

En su opinión, la responsabilidad recae en el Gobierno, según la Ley de Salud Pública, y rechaza fraccionar la respuesta, porque "el virus no entiende de fronteras".

La vicesecretaria de Sectorial del PP ha hecho estas declaraciones en un acto con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete.