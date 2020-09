La Vicaría de Pastoral publica el protocolo para la catequesis en tiempos de pandemia

La Vicaría de Pastoral ha publicado una serie de sugerencias y un procolo sanitario para realizar la catequesis de iniciación cristiana en las parroquias de cara al curso 2020-2021. El protocolo está firmado junto a la Delegación Diocesana de Catequesis, Primer Anuncio y Catecumenado de Adultos.

La catequesis podrá darse de forma presencial “que debe ser prioritaria, en aquellos lugares donde se pueda hacer”. En los casos en los que no sea posible se favorecerá que sea semipresencial (una semana presencial y otra que se trabaje en casa) o familiar en casa. “

Entre las recomendaciones se encuentra que no haya más de ocho personas por grupo, que solo los nios accedan a las salas o que la sesión no dure más de 45 minutos. También ofrecen proponen medidas para el acondicionamiento de los espacios (donde siempre habrá mascarillas y gel desinfectante y se asegurará la distancia de seguridad); la utilización de recursos y materiales (no se podrán compartir materiales y se invita a implementar el uso de las nuevas tecnologías); la gestión de los aseos, así como aspectos relativos a la higienización de los espacios comunes.