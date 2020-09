​El personal de limpieza del Hospital de Salamanca muestra su descontento: “No somos más importantes ni más esenciales, pero cómo mínimo, si lo somos al igual que los demás”

El Comité de Empresa de la compañía que presta los servicios de limpieza tanto en el Complejo Hospitalario de Salamanca como en el hospital Virgen del Castañar de Béjar ha emitido un comunicado en el que se defiende de las acusaciones sobre su trabajo desde el estadillo de la pandemia de COVID-19.

Tal y como recuerdan, llevan más de 20 años prestando dicho servicio y, pese a tener a 28 trabajadores de baja médica, las otras 140 están desarrollando su trabajo con gran “esfuerzo, disposición, implicación, responsabilidad y dedicación”. Algo que llevan haciendo en todo momento pero con aún más ahínco desde el 14 de marzo, momento en el que se declaró el estado de alarma.

Por ello, aseguran que no van a permitir que nadie ponga en tela de juicio su trabajo, e insisten en que es un “agravio comparativo” decir que el resto de personal que trabaja en el Hospital ha hecho más que ellos para erradicar la COVID-19. “Eso no es así, hemos trabajado con muchos menos medios que los sanitarios, sí, pero lo hemos hecho, y no se nos reconoce”, lamentan.

Igualmente, cargan contra la Gerencia del Hospital, recordando que tienen una responsabilidad con todo el personal del Complejo, si bien han notado una “desafección importante” hacia los trabajadores del Servicio de Limpieza, que desde mediados de julio lleva solicitando una reunión que no ha tenido lugar.

“La Gerencia debería de hacer llegar órdenes claras a su personal”, prosiguen, insistiendo en que el Servicio de Limpieza retira los contenedores de residuos médicos y sanitarios cuando están cerrados, no antes. “Por eso, por seguir las normas y hacer nuestro trabajo correctamente se nos llama poco exhaustivos y no es así”, inciden.

Asimismo, recuerdan que si bien durante la primera ola sí vieron reforzado el servicio, en este momento no está sucediendo, acusando además a la empresa responsable de desprotección. Y es que, como señalan, “es incuestionable que sin limpieza, desinfección e higiene, nadie del Complejo Hospitalario, podría haber tenido condiciones dignas y seguras de trabajo”, una labor que siguen desarrollando diariamente.

Por ello, afirman que “no somos más importantes ni más esenciales, pero cómo mínimo, si lo somos al igual que los demás”, y lamentan que todo el trabajo realizado lo hayan hecho “haber recibido ni pedido ningún complemento ni ‘premio económico’ por haber realizado las funciones propias de nuestra categoría profesional”.