VÍDEO | La extraña reaparición de Miguel Bosé en redes con un vídeo que retiran poco después

A estas alturas pocos quedan que no sepan lo que opina Miguel Bosé sobre el coronavirus, su origen, a quién beneficia y cómo estamos siendo controlados a través de todo ello. Y aunque todas las evidencias científicas y sociales estén en su contra, él sigue erre que erre, porque aunque no tenga redes sociales (él mismo se las quitó porque, cree, "censuran y controlan la información") de repente aparece y... desaparece, según informa el diario digital 20minutos.

Porque tal y como cuenta People en Español, el protagonista de Tacones lejanos había decidido dar la cara de nuevo con un vídeo en el que hablaba de cómo durante la pandemia nadie sabe la verdad, aunque en muy poco tiempo acabó siendo retirado del canal de YouTube del escritor Daniel Estulin -con el que no es la primera vez que habla Bosé dado que ambos comparten opiniones y teorías conspiranoicas- .

No ha habido una explicación sobre por qué el vídeo ya no se puede ver, lo que ha vuelto a desatar las críticas y los rumores dentro de sus seguidores de que, por alguna razón, Miguel Bosé sí que sabe la verdad -y no los científicos-. Porque el cantante de Como un lobo no ha variado en demasía su postura.

"Estamos hablamos de un período de dictadura política", asegura como si tal cosa, "y en parte escéptica, necesitamos la verdad, la gente quiere saber y tiene derecho a la verdad, pues yo voy a dar pelea por la verdad y no soy el único". El vídeo ha podido ser visto en Sale el sol, un programa de la televisión mexicana.

El artista de 64 años se ha autoconvencido de que nadie sabe la verdadera verdad, valga la redundancia, y por ello añade que en su búsqueda está dispuesto a aceptar las críticas de los alienados: es decir, aquellos que confían en el buen hacer de los informantes.

"La no alienación en el mensaje que se pretende transmitir lógicamente te expone a ataques de todo tipo: humillaciones, mofas, en fin... Pero eran de esperar estos ataques y van a seguir porque yo no me voy a alienar", sostiene a pies juntillas el autor de Super Superman.

No hay que olvidar que la última vez tuvo que ser la empresa de comunicación que representa a Miguel Bosé, Ocesa Seitrack, la que hizo un comunicado explicando la situación y que había sido él mismo quien se borró sus redes sociales (y no que había sido censurado por decir y buscar la verdad, como pensaron los que buscan la verdad).

Abreboca #2. Cara a cara con Miguel Bosé. Lunes 14 de septiembre. pic.twitter.com/Pnndy97hhT — Daniel Estulin (@EstulinDaniel) September 11, 2020

"Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación relativas a su baja en determinadas redes sociales, en nombre de nuestro representado, don Miguel Bosé Dominguín, queremos precisar, de manera excepcional y de una vez y por todas, que el artista ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas redes sociales", comenzaba el comunicado.

"No considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten", insistía la compañía.

Finalmente, sus representantes argumentaban que el artista, que había llamado "la gran mentira de los gobiernos" al coronavirus (razón por la que murió su madre, Lucía Bosé), "no ha sido expulsado de ninguna red social. Ha sido decisión suya no aceptar las condiciones que las rigen y dejar de pertenecer a las mismas".