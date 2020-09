Un total de 1.255 universitarios salmantinos beneficiados en la segunda convocatoria de becas al estudio de la Junta de Castilla y León

La Junta ha publicado esta mañana, de miércoles 23 de septiembre, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la resolución de la segunda convocatoria de ayudas al estudio, dirigida a alumnos de nuevo ingreso en enseñanzas de Grado en las universidades de Castilla y León durante el curso académico 2019-2020, de la que se han beneficiado un total de 1.694 universitarios. La Consejería de Educación señala que el objetivo de las mismas es garantizar, dentro de las posibilidades presupuestarias, la igualdad de oportunidades y la calidad en el rendimiento académico.

Las modalidades de ayuda incluidas en esta segunda convocatoria, cuyo importe ha alcanzado los 839.150 euros, son de dos tipos: de residencia, destinada a aquellos alumnos que cursen segundo y posteriores cursos -su importe asciende a 1.600 euros- y de renta para todos los alumnos -la cuantía de esta ayuda es de 350 euros-. Ambas modalidades son excluyentes entre sí, de modo que los estudiantes solo han podido solicitar una de ellas.

Así, han resultado beneficiarios alumnos matriculados en alguna universidad pública o privada de Castilla y León durante el curso 2019-2020, que cursen enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de graduado y hayan resultado beneficiarios de una beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) para el este mismo curso.

Dos modalidades

Para optar a la modalidad de residencia los solicitantes han debido acreditar la residencia fuera del domicilio familiar, estar matriculados de segundo y posteriores cursos y no haber recibido el componente de residencia de las ayudas del MEFP por no cumplir el requisito de rendimiento académico en el curso anterior. Asimismo, la renta familiar neta no ha podido superar en el año 2019 los umbrales de 13.236 euros para un miembro computable; 22.594 euros, para dos; 30.668 euros, para tres; 36.421 euros, para cuatro; 40.708 euros, para cinco; 43.945 euros, para seis; 47.146 euros, para siete; y 50.333 euros, para ocho. A partir del octavo miembro se añadirán 3.181 euros por cada nuevo miembro computable.

De esta modalidad, no han podido beneficiarse los solicitantes con independencia familiar y económica, los que cursen total o parcialmente enseñanzas en la modalidad a distancia, ni quienes se matriculen en menos de 60 créditos. Para determinar esta matrícula en 60 créditos, se han tenido en cuenta las matrículas iniciales y, en su caso, las anulaciones de matrículas anteriores a la declaración del estado de alarma con el fin de no penalizar a aquellos estudiantes que, debido a las situaciones derivadas de la COVID-19, hayan decidido anular matrícula.

Por otro lado, ha sido requisito específico para optar a la modalidad de renta tener en el año 2019 una renta familiar neta inferior de 3.771 euros para un miembro computable; 7.278 euros, para dos; 10.606 euros, para tres; 13.909 euros, para cuatro; 17.206 euros, para cinco; 20.430 euros, para seis; 23.580 €euros para siete; y 26.660 euros, para ocho. A partir del octavo miembro se añadirán 3.079 euros por cada nuevo miembro computable.

En Salamanca, se han beneficiado 1.255 estudiantes en la segunda convocatoria

Dentro de las provincias de Castilla y León, destaca Salamanca en la resolución de becas de esta segunda convocatoria, donde se han concedido más del 70% de las becas totales de la Comunidad Autónoma. En concreto, han sido 1.255 los jóvenes beneficiados que estudian en una de las universidades de la ciudad. De esa cifra, 1.223 estudian en la Universidad de Salamanca y 32 en la Universidad Pontificia.





En la modalidad de residencia se han beneficiado un total de 121 jóvenes de la Universidad de Salamanca y 4 de la Pontificia, mientras que teniendo en cuenta la renta de la unidad familiar, se han concecido a 1.102 estudiantes de la Universidad de Salamanca y 28 a universitarios de la Pontificia.

Las cantidades concedidas en la provincia ascienden a 595.500 euros

El conjunto de estudiantes de la Universidad de Salamanca beneficiados teniendo en cuenta la modalidad de renta, ha recibido un total de 193.000 euros, y las becas por residencia han repartido 385.700 euros.

En la Universidad Pontifica la cuantía repartida entre los 28 alumnos beneficiarios por renta familiar, asciende a 6.400 euros, mientras que entre los 4 alumnos a los que se le ha concedido la beca de residencia, se han repartido un total de 9.800 euros.