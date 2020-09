La Policía Local de Salamanca no encuentra a 81 personas en sus domicilios pese a que debían estar en cuarentena por ser positivos en Covid-19

"Es intolerable que esto se produzca y que estas personas que saben que son positivas se encuentren en la calle contagiando o pudiendo contagiar. Es algo que no se puede consentir, por lo que espero que las sanciones sean rápidas y contundentes", ha señalado el alcalde de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha afirmado en la mañana de este jueves, 24 de septiembre, que desde el pasado sábado, la Policía Local de Salamanca, que se encuentra vigilando el cumplimiento de cuarentenas en la ciudad, no ha localizado a un total de 81 personas de una lista de 351 que han dado positivo tras la prueba PCR.

Además, fuentes municipales han señalado que, de esa lista, 11 domicilios no tenían la dirección correta. El resto de personas sí que se encontraban en su casa.

Carlos García Carbayo ha calificado la cifra de personas que no fueron localizadas de "elevada. "A mi juicio, la medida de control de cumplimiento de las cuarentenas es el más efectiva que se puede llevar a cabo en estos momentos. Que 81 personas de Salamanca con positivo en Covid-19 no se encuentren en sus casas cumpliendo la cuarentena es una cifra elevada y muy grave. Es intolerable que esto se produzca y que estas personas que saben que son positivas se encuentren en la calle contagiando o pudiendo contagiar. Es algo que no se puede consentir, por lo que espero que las sanciones sean rápidas y contundentes", ha indicado el alcalde de Salamanca.

Las multas por no cumplir la cuarentena pueden llegar a los 60.000 euros