Monja de clausura en Salamanca a los 21 y en plena pandemia: cambia la universidad por recluirse en un convento durante toda su vida

El próximo 4 de octubre, el Monasterio del Sagrado Corazón de Cantalapiedra acogerá a una nueva monja en clausura. Su nombre es Ana González Olivera, una joven tinerfeña de 21 años. Y no, no es ni friqui, ni homófoba, ni mucho menos callada, tal y como ella misma ha explicado a través de la entrevista concedida a este medio, donde además de contar su historia, comparte su opinión y rompe tabús sobre muchos temas que, de forma general, conciernen a la gente.

En plena flor de la vida, Ana ha decidido dejar atrás su carrera universitaria, los cafés sentada en una cafetería con sus amigos, los paseos por la playa con su familia, el móvil, la fiesta y, en definitiva, su vida tal y como la conoce hasta ahora para pasar a ser monja de clausura. Con su “dulce” acento canario y derrochando paz, explica que este ha sido el momento en el que “el Señor la ha llamado y ha elegido un lugar para ella”.

¿Por qué el convento de Cantalapiedra?

“El destino no reina sin la complicidad secreta del instinto y de la voluntad”, ya lo dijo Giovanni Papini. Y así se ha cumplido en este caso. Ana comenzó la carrera de Filología Hispánica en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. El objetivo era llegar a ser profesora de Lengua, a lo que quería dedicarse desde niña. Tras haber cursado los dos primeros años, eligió la Universidad de Salamanca para realizar un SICUE y fue durante ese curso cuando comenzó “todo”.

En octubre de 2019 llegó al convento de Cantalapiedra con un Jubileo y, tras esa “experiencia increíble”, ha estado en contacto con las hermanas que allí conviven. Ana cuenta que tuvo claro que “ese era el lugar que el Señor había preparado para ella” y decidió “responder a su llamada”.

Una vez tomada la decisión, las aspirantes deben atravesar una serie de etapas de preparación para la clausura donde “se busca que te conozcas, que sepas tus carencias y qué puedes ofrecer al Señor, que se gane hábito de oración”. Además, durante la etapa de noviciado, Ana convivió en el convento con las hermanas y, según confirma, “estaba como pez en el agua”. Es por ello que la joven está segura de que ese es “el lugar donde su corazón está bien” y, el 4 de octubre, comenzará allí su vida en clausura.

¿Qué opinan su familia y amigos?

Los padres de Ana pertenecen al Camino Neocatecumenal, cuyos miembros en España son más conocidos como “kikos”, por lo que se ha criado, junto con sus dos hermanos mayores, en el seno de una familia cristiana. No obstante, ni ellos ni sus amigos se esperaban esta decisión.

En la reacción de sus padres, Ana diferencia la parte espiritual y la parte humana. Como explica, espiritualmente sus padres “lo llevan muy bien”, es la parte humana la que resulta más difícil. Su madre lamenta la distancia que va a haber entre ellos -su familia permanecerá en Tenerife- y su padre destaca la crudeza que conlleva el hecho de que el próximo día 4 dará a su hija el último abrazo.

Por su parte, sus hermanos están contentos, “vivieron un choque inicial cuando empecé a hablar con naturalidad de los conventos de clausura. Hace un año no se me habría pasado por la cabeza hablar de conventos y monjas”, cuenta Ana.

Sus amigos, algunos de la infancia, otros de la universidad, algunos cristianos, otros no creyentes, algunos practicantes y otros creyentes pero no practicantes, han reaccionado de diferente manera. Si bien María tiene claro que “al final la que tiene la vocación para entrar es ella, el resto lo lleva como puede”.

En sus últimos días en Tenerife, Ana ha aprovechado para “pegarse una chuletada” con algunos de ellos, lo que en tono de broma su madre denominó “su despedida de soltera”.

¿Qué es lo que más va a echar de menos cuando entre en el convento?

Ana es consciente de que cuando pase un tiempo dentro, quizá eche de menos cosas, materiales o no, de la vida que deja atrás, pero por el momento admite no poder ser objetiva ya que ahora está “súper emocionada” por su entrada.

Menciona que le encanta la música y se pasa el día escuchando Spotify, con artistas como el Kanka o Rozalén de fondo. “Cuando entre escucharé la música del coro, aunque me vendría muy bien el Kanka por las mañanas”, dice entre risas la joven.

Como a cualquier chica de su edad, “le encanta salir de fiesta, ir a las verbenas con sus amigas y bailar bebiendo su vino”, pero siendo juiciosa, afirma que “le nutre más la oración, el Señor y estar con Él. Otras cosas que antes te volvían loca van perdiendo fuerza”.

Sin quererlo, despierta la curiosidad saber si Ana ha tenido novio en su pasado. Tal y como cuenta, “no llegué nunca a tener algo serio, pero sí pasaron cosas que pasan en las fiestas de los pueblos”. No obstante, “hubo un chico con el que pensé que podría tener algo, pero no mirábamos los dos al mismo lado. Yo miraba a una relación cristiana y casta y tuve claro que eso no era de dos”.

¿Qué significa ser monja de clausura?

Resulta muy real la forma que tiene Ana de describir cómo ha ido modificando su forma de ver a las monjas. “Yo tenía la imagen de una monja como vieja, triste y silenciosa, pero eso cambió cuando empecé a conocerlas en las convivencias”, y aprovecha para desmentir la creencia popular de que “las monjas son captadoras de vocación, la decisión es voluntaria. No son el hombre del saco, quieren que seas feliz”.

Algo que molesta a la joven es que existen unos estereotipos arraigados a la Iglesia. “Que yo sea cristiana no quiere decir que sea de derechas ni homófoba y, de primeras, se te tacha de todo eso. Parece que la Iglesia se convierte en una secta y no es así. Yo no estoy yendo a hacer daño a nadie”.

En cuanto a la rutina que se lleva dentro del convento, Ana explica que depende de la situación. “La que tiene 96 años envuelve polvorones y las jóvenes cargan con sacos”. De cualquier modo, se llevan unos horarios marcados por la Oración desde primera hora del día hasta por la noche.

¿Qué ha hecho que quiera ser una de ellas?

Además de dejar claro que fue en el convento de Cantalapiedra donde su corazón le pedía quedarse y que fue allí donde el Señor quiere que esté, Ana habla con pasión de lo afortunada que se siente al haber recibido estas señales.

“Tenía un fuego abrasador, un deseo que consume. Me gusta porque el Señor no espera nada de mí. Me ha seducido y me he dejado seducir”, cuenta. Y es así, con la imagen de “amor” con la que describe al Señor, la que ha hecho que “niegue su vida en voluntad de Dios”.