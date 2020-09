Duelo por la muerte de David Reaney Casanueva, miembro de la banda salmantina de tecno-pop de los noventa 'Genética'

Andrés Hernández López, miembro de la banda de tecnopop salmantina Genética, que se hizo conocida en Salamanca en la década de los noventa, ha comunicado en la mañana de este domingo, 27 de septiembre, que el varón fallecido en el accidente de tráfico ocurrido en Juzbado este sábado es David Reaney Casanueva, miembro del grupo.

El grupo Genética sonó en las radios locales y ocupó páginas de la prensa de la época durante los noventa. La banda, tal y como indica Andrés Hernández, se fundó en 1994 cuando sus miembros, aún menores de edad, formaron una agrupación de tecno-pop influenciados por grupos como Depeche Mode, que por entonces había estrenado su icónico album Songs of Faith and Devotion, y otras bandas de synth pop como A-Ha, Erasure o The Cure. Hacían música con sintetizadores enchufados a un ordenador Atari. Mas tarde incorporarian otros instrumentos como guitarras y flauta travesera sobre el soporte electronico.

Su primera actuación sería en el ya mítico y desaparecido local salmantino María Sangrienta, en la avenida de Mirat en la Nochevieja del 94 al 95, cuando apenas contaban con 17 años.

Durante el año 95 actuarían en emblemáticos locales de salamanca como el ya desaparecido Café Sol o algunos que aún continúan como La Hacienda, El puerto de Chus o Potemkin, entre otros.

En agosto de ese mismo año se publica una de sus canciones, El rejoj de arena, en el cd recopilatorio Rock en la Salle, patrocinado por la Junta de Castilla y León para dar a conocer a jóvenes promesas. Además, autoeditaron un casete con 18 canciones grabado en directo.

En el año 96 empezaron a salir a actuar a otras localidades como Piedrahita o Macotera, cambiando los pequeños escenarios de locales cerrados en Salamanca para dar conciertos con mas asistencia al aire libre. Actuaron en la Aldehuela en un concierto organizado por Onda Cero y la fundación ONCE y finalmente fueron parte del programa de Ferias de Salamanca del año 1996, con un concierto en el parque Picasso retrasmitido por Televisión Salamanca. En ese mismo año fueron seleccionados como finalistas de Salamanca para el concurso Imagina Rock.

Los restantes miembros del grupo quieren así homenajear a David y recordar su faceta artística a finales del siglo pasado en Salamanca.