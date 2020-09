​Igea hace un llamamiento “al esfuerzo y no al enfrentamiento” y advierte de “peligroso” momento político que se atraviesa: “Lo que puede ocurrir está en los libros de historia”

El vicepresidente de la Junta ha repetido que él no va a criticar los errores de otros Gobiernos para sacar rédito político, y ha pedido una solución conjunta, del Consejo Interterritorial, para lo que está ocurriendo en Madrid y puede ocurrir en el resto de España

Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha visitado Salamanca este lunes, 28 de septiembre, para reunirse con el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y con el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y exponerle las reformas que pretende afrontar el Gobierno regional en la nueva Ley de Ordenación del Territorio.

Una reforma que se espera que llegue en los próximos meses, siempre que la pandemia lo permita, y para la que se quiere contar con la opinión y las valoraciones de todos los presidentes de las diputaciones y de los alcaldes de los grandes municipios de la Comunidad. “Queremos saber cuáles son sus inquietudes y explicarles lo que nosotros proponemos”, ha explicado Igea, recordando que esta ley se incluyó en el pacto de reconstrucción de Castilla y León.

Sin embargo, el vicepresidente ha aclarado más cuestiones relacionadas con otros asuntos de actualidad que con dichas reuniones, que mantendría horas después. Así, el primer asunto a comentar ha sido la sustitución de Luis Fuentes como portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, confirmando las informaciones que habían surgido a primera hora de la mañana de este lunes y felicitando públicamente a Gemma Villarroel.

Pero el tema en el que más se ha explayado ha sido la situación política actual que atraviesa España. Igea ha repetido, hasta en cuatro ocasiones, que no va a criticar el error de ningún Gobierno, ni del Estatal ni de otra comunidad autónoma, para sacar rédito político. “Somos una nación y en esta crisis tenemos que comportarnos como una nación”, ha indicado, haciendo un llamamiento “al esfuerzo y no al enfrentamiento”.

Porque para el vicepresidente de la Junta, España atraviesa un “momento muy peligroso” en lo que a la política se refiere, ya que se está produciendo “una crisis de las instituciones como no ha vivido nunca este país” sumado a una “deslegitimación institucional y de la política”. Si a ello le añadimos las crisis “sin precedentes”, tanto sanitaria como económica, como la desesperación ciudadana por el paro, las muertes y el descrédito, resulta un cóctel “que lo que puede ocurrir está en los libros de historia”.

“Se está jugando con el sufrimiento de muchos ciudadanos”

El vicepresidente admitió que es lógico que la ciudadanía esté preocupada, ya que “piensa que su clase política está arrojándose los trastos a la cabeza en mitad de una crisis sin precedentes”, y consideró que en estos momentos no se debe jugar a la deslegitimación del adversario, porque “todos hemos cometido errores”.

En definitiva recordó que “se está jugando con el sufrimiento y con el dolor de muchos ciudadanos” y aseguró que de esta “o salimos todos juntos o vamos a salir todos mal”. “Muy mal”, recalcó, antes de pedir un cambio de dirección sobre el sentido que tiene la palabra “nación” para todos aquellos que se dedican a la política.

Soluciones conjuntas y objetivas para lo que está ocurriendo en Madrid y puede ocurrir en el resto de España

Francisco Igea también ha pedido que sea el Consejo Interterritorial de Salud el que fije “criterios objetivos que hagan entendible a la gente por qué tomamos decisiones”. Una afirmación que hizo en referencia a la situación actual de la Comunidad de Madrid pero que, como bien señaló, puede extenderse a toda España, y puso el ejemplo de Navarra, también con una incidencia similar e incluso superior.

“El Gobierno tiene que sentar a todas las comunidades autónomas y fijar las decisiones que hay que tomar todos juntos, como una nación”, ha remarcado, pidiendo que “dejemos de tirarnos los unos a los otros la crisis y los muertos a la cabeza” y reiterando que no va a criticar ni al Gobierno estatal ni al de Díaz Ayuso.

De hecho, Igea insistió en la necesidad de que sea el Consejo Interterritorial el que tome las decisiones porque “cuando la ha tomado, la gente lo ha entendido”, en referencia a la limitación del ocio nocturno y a la obligatoriedad de la mascarilla. “No se trata de obtener una victoria política, sino demostrar que somos una nación que sabe superar esto como una nación” sin generar más crispación a los ciudadanos, ha añadido.

¿Es necesario un confinamiento casi total de Madrid?

“Nosotros hemos tomado decisiones de confinamiento en muchas poblaciones de esta Comunidad porque hemos entendido que era necesario. Pero no es lo mismo confinar Aranda que Íscar ni que Valladolid o Madrid”, ha respondido a esta pregunta Francisco Igea, si bien ha vuelto a solicitar “criterios unánimes” incluso a la hora de confinar.

Unos criterios que no sólo han de valorar la incidencia sino también la saturación de las UCIs y de los hospitales, el grado de transmisión comunitaria u otros aspectos, tal y como se ha hecho en otros países como “Francia o Inglaterra”. “Lo que no podemos decir es que tenemos un Comité de Expertos que no se reúnen desde junio”, ha sentenciado el vicepresidente.