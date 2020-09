​Las mascarillas se convierten en el gran enemigo para el aprendizaje del alumnado con discapacidad auditiva

El uso de este dispositivo de protección impide que el alumnado pueda acceder de manera sencilla a la información de los docentes. Las mascarillas transparentes aún no están homologadas

Las medidas de higiene y los protocolos están a la orden del día en este inicio del curso escolar.

Sin embargo, algunas como las mascarillas están resultado un serio problema para el alumnado con discapacidad auditiva. A pesar de que muchos de los colegios, profesores, logopedas, etc… se han puesto en contacto con la asociación ASPAS-Salamanca preguntando donde podrían adquirir mascarillas transparentes, “nuestra respuesta no ha podido ser otra, que lamentablemente no existe ninguna mascarilla transparente homologada”.

Algunos de estos alumnos, cuentan con un intérprete de lengua de signos dentro del aula, con el que entender lo que dice el profesor, es más fácil; otros utilizan un sistema de FM que les permite escuchar directamente en sus prótesis al docente; pero muchos otros “lo tienen más crudo, ya que la lectura labial a la que estaban acostumbrados no la tienen; y éste era un recurso más, un recurso con el que muchos de nuestros niños/as y jóvenes son capaces de oír lo que los demás dicen; pero que este año no saben cómo van a apañarse, no saben qué serán capaces de oír, de entender y aprender”, anuncian desde ASPAS.

Así mismo denuncian que “Esta pandemia ha hecho que nuestros niños/as y jóvenes con discapacidad auditiva durante el confinamiento retrocedan en sus aprendizajes del lenguaje, en sus habilidades sociales, y que se hayan visto doblemente perjudicados. En ASPAS-SALAMANCA, ya éramos conscientes de esta problemática; las madres nos habían trasladado sus temores ante el inicio del curso; pero teníamos la esperanza de que nos llegaran comentarios de las familias más positivos, pero no ha sido así. Son muchas las familias que están acudiendo a nuestra sede para expresar la frustración que están teniendo sus hijos los primeros días de clase. Niños y jóvenes que salen de su primer día angustiados, con miedo, y con muchas dudas sobre cómo acabará este nuevo curso donde se le suma un nuevo obstáculo que saltar y que, de momento, poca solución hay”.

Del mismo modo, explican que está situación no solo se vive en las aulas “se enfrentan a esta situación en consultas, comercios, administraciones, … teléfonos habilitados para llamar y evitar la atención presencial, que no cuentan con un sistema accesible para personas sordas; a quienes cortamos y privamos constantemente de su autonomía personal”.

Desde la Asociación ASPAS-SALAMANCA, con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas celebrado este pasado domingo, se unen a la petición que ha realizado la Confederación FIAPAS, a los Ministerios de Sanidad y de Industria para que, “con independencia del cumplimiento de las normas fijadas para los materiales a poder utilizar para el diseño de las mascarillas transparentes, se pueda asegurar que en la confección y resultado final del producto se cumplen los requisitos de seguridad y efectividad precisos.

Además, seguimos reclamando recursos educativos para todo el alumnado y accesibilidad universal que permitan a las personas sordas ser un ciudadano de pleno derecho”, concluyen.