Miki Muñoz: "Con el equipo que hay, se puede hacer un año muy bueno"

Miki Muñoz se marchaba lesionado el pasado sábado ante la Unión Deportiva Santa Marta del Reina Sofía. El madrileño está a la espera de conocer el resultado de las pruebas pero confía en que no sea nada y pronto esté ayudando a su equipo. El jugador se muestra muy contento de su llegada a Unionistas y confía en hacer un gran año con el resto de sus compañeros.

Lesión. "Se me fue el tobillo. No sé si me tocó el rival o no pero se me torció el tobillo. Intenté seguir pero iba cojo. He tenido varios esguinces ya. Me han hecho las pruebas y estamos a la espera pero puedo andar bien".

Pretemporada. "Al final, somos casi todos nuevos excepto unos pocos compañeros. Al principio, las primeras semanas eran de adaptación y conocimiento entre los jugadores y también con el entrenador. Yo competí hasta el 25 de julio en Alcorcón y estaba mejor pero había compañeros que llevaban muchos meses parados. Ahora ya nos vamos conociendo más. Veo al equipo bien".

Hernán Pérez. "Es un entrenador que, como a mí, le gusta tener el balñon y no rehúye llevar el peso del partido. Es una de las cosas que me hizo venir aquí. Pero luego todo el mundo quiere ganar y hay que competir para lograr los tres puntos. No siempre vamos a poder dominar. Hernán nos insiste mucho en competir y está muy encima de nosotros".

Competencia en la medular. "Es verdad que el centro del campo siempre suele tener mucha gente. Somos muchos, de diferentes estilos y eso obliga a dar el 100%. Si te relajas, no juegas. Está Héctor, Diego, Gallego, Álex... así damos el cien por cien".

Situación de Diego y Aguilera. "No he podido hablar mucho con ellos. Ha sido reciente y lo he leído. Al final, está claro que siempre va a ser complicado ganarse minutos. Yo lo que es visto es que son dos pedazo de jugadores. No sé qué decisión tomarán".

Objetivo. "Es un año diferente. La competición te va a exigir estar desde el inicio a tope. No hay lugar al fallo. El objetivo es llegar a la jornada 1 al 100%. Con el equipo que hay, se puede hacer un año muy bueno".