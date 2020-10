El Festival Internacional de Blues se celebrará en octubre en Béjar

El director general de Políticas Culturales, José Ramón González, acompañado por la alcaldesa de Béjar, Elena Martín, han presentado hoy en el Ayuntamiento de Béjar la XXI edición del Festival Internacional de Béjar de Castilla y León.

La Consejería de Cultura y Turismo hace posible un año más la celebración del Festival Internacional de Blues de Castilla y León, la cita más importante de la música blues en España. El festival, que en 2020 alcanza su vigésima primera edición, se debería haber celebrado en el mes de julio, pero las circunstancias extraordinarias derivadas de la crisis sanitaria han obligado a posponer su celebración.

Esta 21ª edición del Festival tendrá lugar a lo largo del mes de octubre, pasando a ser este año el Teatro Cervantes de Béjar el centro neurálgico. Para su desarrollo, el Ayuntamiento de Béjar ha dispuesto las medidas sanitarias necesarias para que se desarrolle con seguridad. La financiación, a cargo de la Consejería, pone de manifiesto su compromiso con las artes escénicas y musicales en la Comunidad y, muy especialmente, con sus profesionales.

El Festival Internacional de Blues de Castilla y León ha logrado convertirse, desde su puesta en marcha en 1999, en una referencia tanto a nivel autonómico, como nacional e internacional, dentro del panorama de la música de blues, constituyendo una aportación cualitativa al mundo cultural castellano y leonés, situando a Béjar, y en consecuencia a Castilla y León, en el mapa internacional de los festivales de blues.

Este prestigioso Festival Internacional destaca por el cartel de artistas con el que acostumbra a contar y que ha permitido que se afiance como uno de los más importantes festivales del género de España.

El Festival Internacional de Blues de Castilla y León ha contado con el respaldo de la Consejería de Cultura y Turismo desde 2002, siendo desde entonces un proyecto plenamente imbricado en su política de fomento de las artes escénicas y musicales en la Comunidad, y siendo uno de los principales eventos de su programación cultural a lo largo del año. Durante estos años, el Festival Internacional de Blues, con el impulso del Ayuntamiento de Béjar, ha aumentado y mejorado sustancialmente su programación, y ha encontrado en Béjar el entorno y los espacios escénicos más adecuados.





La 21 edición del Festival

Este año, el Festival se desarrollará durante el mes de octubre, donde se llevarán a cabo diversas actividades culturales, como son los conciertos de grupos de reconocido prestigio a nivel internacional, tanto españoles, como americanos y del Reino Unido que, que mostrarán sus temas al público asistente. Entre ellos participarán: Marcos Coll/Band Feat/Mayka Edjole, Maeso/Zelada/Costa/Anaut, Izo Fitzroy (UK), Gisele Jackson And The Shu Shu´S Organ Trio (USA/España), Adrian Costa Blues Band (España) o The Soul Jacket (España)

También se proyectarán películas como, The last waltz (Martin Scorsese), Cadillac records (Darnell Martin), Bird (Clint Eastwood) o Acordes y Desacuerdos (Woody Allen).

Otras actividades complementarias serán la presentación poemario de Karmelo C. Iribarren, ‘San Sebastián Blues’, o del libro ‘Comer y Cantar Soul Food and Blues’, de Hector Mártinez González, con la presencia del autor. Asimsimo se realizarán talleres Hohner de armónica para niños p principiantes, con Marcos Coll.