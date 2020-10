Santiago Abascal oculta al Congreso la compra de un chalé de 736.000 euros de hipoteca

Tres meses después de haber adquirido un chalé de 185 metros cuadrados con garaje, jardín de 100 metros, localizado en una zona de alto nivel al norte de Madrid y de precio desconocido pero sujeto a una hipoteca de nada menos que 736.000 euros, Santiago Abascal sigue sin actualizar su declaración de bienes. El Congreso obliga a los diputados a hacerlo "al producirse modificación de sus circunstancias". Y la compra se formalizó ante notario el 23 de julio, seis días antes de que Abascal anunciase su intención de presentar la moción de censura contra Pedro Sánchez. Pero de esa compra no existe el menor rastro aún en la Cámara donde este miércoles el líder de Vox se postulará como candidato a la Presidencia del Gobierno, según informa Infolibre.

En verano, ya trascendió que el líder de Vox y su esposa, influencer que según algunos medios llega a cobrar 1.200 euros por campaña en Instagram, se habían mudado a una despampanante vivienda de la zona de Pinar del Rey cuyo precio puede superar el millón de euros. Pero hasta ahora había pasado inadvertido no solo el elevado importe del crédito hipotecario, concedido por el Banco Sabadell a 30 años, sino que el político continúa demorando la comunicación a la Cámara Baja de la compra y las deudas que ello acarrea. Según el INE, en julio de este año el importe medio de las hipotecas en España se situó en 132.346 euros. Y según idealista.com, al cierre de 2019 el importe medio de las concedidas en Madrid ascendía a 200.000 euros.

infoLibre intentó este lunes obtener de Vox una respuesta sobre por qué su máximo dirigente ha esquivado la normativa de la Cámara Baja en materia de transparencia y control público. La única declaración de bienes facilitada por Abascal y difundida por la web del Congreso aparece datada el 20 de noviembre de 2019, es decir, diez días después de su elección [puedes verla aquí]. Distintas fuentes consultadas por este periódico han confirmado que con posterioridad a esa fecha el presidente de la formación ultraderechista no ha presentado en el Registro del Congreso ningún documento que altere o complete su declaración de bienes inicial.

Como percepciones netas, su única declaración de bienes conocida señala que en 2018 ganó 55.148,54 euros: procedían de forma íntegra de Vox. Desde 2019, tras su irrupción en el Parlamento, sus ingresos se han multiplicado. Y este año percibirá en torno a 120.000 anuales.

Aunque no hay datos actualizados sobre a cuánto ascienden ahora sus ingresos como máximo dirigente de Vox, el Congreso le ha autorizado a seguir cobrando del partido. Y a ello hay que añadir en cualquier caso lo que percibe como parlamentario. El Congreso se niega a facilitar cuánto cobra exactamente cada diputado, pero la suma de los conceptos que configuran el régimen económico del hemiciclo [puedes consultar esa norma aquí] permite hacer un cálculo. Y así, atendiendo a sus cargos parlamentarios, Abascal, diputado desde mayo de 2019, cobrará este año 63.799,79 euros: 14 pagas de 3.050 euros brutos como asignación constitucional; otras 14 de 935,37 euros para gastos como indemnización libre de impuestos; y otras nueve (ocho ordinarias más la extra de verano) del complemento de 756,27 establecido para los portavoces adjuntos de comisión: el máximo dirigente de Vox ha ocupado ese puesto en la de Seguridad Vial entre febrero y septiembre. En resumen, sus ingresos totales superarán ahora los ya citados 120.000 euros anuales.

De una deuda minúscula a la contraída para el chalé

En esa declaración inicial de noviembre de 2019, consta que las cuentas corrientes de ahorro de Abascal sumaban 44.143,55 euros. Como bienes de su propiedad solo aparece un todoterreno Jeep Comander y una motocicleta BMW R80RT. La cuota líquida por su declaración de IRPF fue de 13.210 euros. Y lo único que le debía al banco eran los 12.000 euros pendientes de pago por dos préstamos personales de 20.000 y 2.600 euros otorgados por Bankia en julio de 2015 y en enero de 2017. Ahora, su deuda con entidades financieras se cifra como mínimo en los 736.000 euros de la hipoteca.

En su nueva declaración, cuando la presente, deberá constar la posesión del chalé de Madrid y la hipoteca de 736.000 euros. El Congreso no ofrece datos sobre las características del inmueble. El Registro de la Propiedad, sí. La casa de Abascal se ubica en una parcela de 284 metros cuadrados, de los que 185 constituyen la superficie construida: 153 corresponden a una vivienda de dos plantas con cinco dormitorios, uno de ellos de servicio, salón, cocina y dos cuartos de baño. Los otros 32 metros cuadrados son garaje/almacén. Y el jardín, de 100 metros cuadrados, completa la serie.

La información recabada por este periódico en el Registro de la Propiedad señala que Abascal, casado en régimen de gananciales, es hoy poseedor del 40% del chalé donde reside con su familia. ¿Por qué el 40% y no el 50%? Porque su esposa, Lidia Bedman, consta como propietaria no del 50% sino del 60%: porque un 20% lo adquirió con carácter privativo, es decir, de su exclusiva titularidad. ¿Qué explica esa diferencia pese al régimen de gananciales que mantiene la pareja? Que Bedman aportó a la compra un 20% procedente bien de una herencia o una donación (siempre privativas) o de la venta de algún inmueble que poseyera en solitario antes de casarse. Este diario no ha logrado verificar si Bedman, popular influencer en redes sociales como Instagram, trabaja como asalariada. Su nombre no figura en las bases de datos mercantiles como autónoma ni como miembro del órgano social de alguna mercantil, lo cual no excluye ninguna de esas dos posibilidades.

El documento registral que obra en poder de infoLibre no desvela el coste de la compra. Juristas y expertos inmobiliarios consultados destacan, no obstante, tres puntos de interés: uno, el elevado importe de la hipoteca; otro, que los 736.000 euros concedidos por el banco podrían suponer entre el 75% y el 80% del precio total del inmueble; y por último, que teniendo en cuenta que el plazo de devolución del préstamo expira en 30 años –Abascal tiene ahora 44–, cada mensualidad puede oscilar entre 2.500 y 3.000 euros. La nota registral no precisa el tipo de interés, aunque según los expertos todo indica que es variable.

El deseo del banquero

Durante años, la publicación de las declaraciones de bienes apenas se vio acompañada de polémica. El viento cambió drásticamente de dirección cuando el 16 de mayo de 2018 Okdiario publicó que Pablo Iglesias e Irene Montero habían adquirido en Galapagar un chalé de lujo por más de 600.000 euros y con hipoteca de 540.000 euros. Vox fue una de las formaciones políticas que más se prodigó en el ataque, que terminó derivando esta primavera en un escrache diario ante el domicilio del vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad. El sello digital atestigua que tanto el hoy vicepresidente segundo como la ahora ministra de Igualdad habían modificado sus declaraciones de bienes el 11 de mayo, a los dos días de que la compra fuese escriturada.

La presión política sobre Iglesias se acrecentó de manera vertiginosa. Pero venía de largo. Por ejemplo, el 25 de mayo de 2014 el presidente del Banco de Sabadell, Josep Oliú, expresó públicamente un deseo que generó cierto debate: que sería bueno crear "un Podemos de derechas", mensaje que en distintos ámbitos mediáticos y políticos se relacionó con el lanzamiento a escala estatal de Ciudadanos, hasta entonces de ámbito solamente catalán. Justo un mes antes, las elecciones europeas habían consagrado la entrada de la formación morada en la política institucional española al proporcionarle cinco escaños en Estrasburgo. El primero de ellos, el de Pablo Iglesias, que dimitió al año siguiente para encabezar esta vez la lista a los comicios generales de diciembre de 2015.