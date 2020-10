​Verónica Casado: “este jueves hablaremos de nuevos criterios a aplicar, como por ejemplo el toque de queda, que no lo descarto”

El toque de queda aletea sobre las cabezas de los habitantes de las principales ciudades de Castilla y León. Sin ir más lejos, la propia consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha afirmado que en el Consejo Interterritorial que se celebrará este jueves se estudiarán más medidas a aplicar a los municipios de más de 100.000 habitantes, “como el famoso toque de queda del que se viene hablando en los últimos días”.

Un toque de queda que podría llegar después de superar este martes los 65.000 casos registrados en Castilla y León, 985 este último día. No obstante, la comunidad es la quinta de España en número de casos acumulados en los últimos siete días y con un Índice de Reproducción del Virus de un 1,13.

La propia Casado no descarta la aplicación de este toque de queda, aunque pide que “tiene que ser el mismo en toda España, es decir, la misma hora. No vale que en una ciudad el toque de queda sea a las nueve y en otra a las once”. Por otro lado, ha asegurado que no ha visto el borrador final que está circulando, “vi los anteriores y en ellos no se especificaba exactamente el toque, pero sí se podía intuir”. Del mismo modo, ha asegurado que esta no es la medida final, “ni mucho menos. La última medida es el confinamiento total”.

En noviembre habrá un pico más elevado del que hayamos vivido

En cuanto a la evolución de la pandemia para Verónica Casado es poco esperanzadora. Según ha contado la consejera, los estudios apuntan que la situación va a ser peor en esta segunda parte de la pandemia "En noviembre habrá un pico más importante del que hemos vivido anteriormente".

Así mismo, ha afirmado que la previsión es que el efecto de la pandemia sea más duradero en esta segunda parte del año. "Después de ese pico de noviembre, la curva se aplanará pero tendrá más permanencia en el tiempo".

Usar la app para pedir cita para la vacuna de la gripe

Por otro lado, Verónica Casado ha aprovechado la rueda de prensa para pedir a la población que solicite la cita para la vacunación de la gripe a través de la app de Sacyl.

“Hay que usar la aplicación en vez de la llamada telefónica para pedir la cita de la vacuna de la gripe. De esta forma, las personas que no están tan familiarizadas con las nuevas tecnologías puedan tener la vía telefónica libre”, ha afirmado Casado.

La consejera, del mismo modo, ha asegurado que hay dosis de sobra, “no se van a acabar. Por eso pido paciencia y calma. Solo el lunes por la mañana tuvimos 250 mil llamadas. La campaña va a durar bastantes semanas, podemos vacunarnos más adelante”.