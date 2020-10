​La tanda de penaltis amarga un buen partido de Unionistas en Melilla

Los charros empataron a dos en el tiempo reglamentario ante los azulinos pero cayeron desde los once metros en la Copa RFEF

Los penaltis. Esos que te dan alegrías enormes como ante el Deportivo en Copa del Rey o te dejan sabor amargo como ante el Melilla. Unionistas se despidió de la Copa RFEF tras caer ante los azulinos en la tanda fatídica. Los charros se adelantaron dos veces en el tiempo reglamentario pero el Melilla respondió y se llevó el triunfo en los penales.

Unionistas viajó hasta Melilla con solo dieciséis jugadores y un solo portero (Serna estaba sancionado). El once inicial blanquinegro estuvo formado por Raúl García en la portería; Diego González de lateral derecho, Rojo en la izquierda y Garay y Gallego como centrales; Miki, Nespral y Lama en la medular; con Navas y Carmona en las bandas y De la Nava como ‘9’. En los locales destacaba la presencia del central salmantino Álvaro Molina.

El arranque de partido fue de color salmantino. A los cuatro minutos, De la Nava cedía en la frontal a Lamadrid que soltaba un tremendo zurdazo y la pelota se colaba por la escuadra del equipo local. Unionistas mandaba en el campo y en el marcador en el arranque y Carmona pudo hacer el segundo dos minutos después. Diego González dribló a su par en la derecha, De la Nava la puso de tacón en el área y Carmona lanzó a las manos del portero.

Sin embargo, a los once minutos, un centro desde la derecha del ataque de la UD Melilla lo mandaba a la red Youssef en el segundo palo. El ex del Coruxo pudo marcar el segundo, mediada la primera mitad, en una acción similar pero por suerte para Unionistas no conectó con el balón.

Entre medias, Hernán tuvo que mover el banquillo. El capitán Javi Navas se retiró lesionado y Josué entró en su lugar.

En el minuto 33 hizo el 1-2 Unionistas. Lamadrid dio un pase magistral a Carmona que regateó al meta y puso el segundo gol a placer. Los charros se sintieron liberados con espacios. Otra buena jugada de Lamadrid la culminó Josué con un centro al segundo palo al que no llegó De la Nava.

Pero los charros no se pudieron ir por delante al descanso. Tras un córner, Mawi bajó el balón en la frontal y marcó el 2-2 a pesar de la estirada de Raúl García.





En el arranque del segundo tiempo, Diego Hernández entró al terreno de juego por De la Nava en la punta del ataque de Unionistas y Acosta entró por Rojo en la zaga. Los de Hernán trataban de sacar la pelota desde atrás pero el Melilla también sabía apretar en campo rival.

La segunda mitad no tuvo el ritmo de la primera. Ni tampoco el acierto de los jugadores. Pocas veces los conjuntos pisaron el área rival en la media hora inicial de la segunda parte. Hernán agotó los cambios con la entrada de Viana por Nespral y los azulinos metieron en el campo a Agus Alonso y Fran García.

En el tramo final del tiempo reglamentario, el Melilla reclamó un penalti por mano de Diego González en un centro lejano. Pero el colegiado entendió que el jugador de Unionistas tocó el balón de forma legal.

El choque se fue a la prórroga. Treinta minutos extra para dirimir el ganador. A los cinco minutos, Borja Díaz disparó a la media vuelta pero, por suerte para los intereses charros, el balón se fue arriba. Contestó Viana con un disparo cruzado que despejó con apuros el meta local Leo Santana. El cansancio pesaba en las piernas de los jugadores y, en la última jugada del partido, Unionistas pidió pena máxima en una caída de Manu Viana en área rival.

Lo que sí llegó fue el pitido final del colegiado. El choque se decidiría en los penaltis. Y ahí Unionistas fue inferior. Álex Rey fue el único capaz de convertir; Viana lanzó al palo, Garay se topó con el portero y Acosta mandó a las nubes su chut y también las opciones de Unionistas de seguir en la competición.