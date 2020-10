​Egea: “Nosotros en casa tenemos que tener el liderazgo necesario, ser un equipo ofensivo y llevar el peso del partido”

Sergio Egea, técnico del Salamanca CF UDS, explicó que su equipo se muestra preparado para enfrentarse al Coruxo y afirmó que serán un equipo más ofensivo respecto al último partido. Sin embargo, se mostró molesto tras recibir la pregunta de SALAMANCA24HORAS sobre si iba a cambiar el dibujo.

Autoestima del equipo. “Estamos muy bien. Tenemos la autoestima alta, sabedores que hicimos un buen trabajo y competimos bien ante un gran equipo. A veces el fútbol te penaliza en momentos difíciles. ¿Javi? Las críticas no nos gustan a nadie. Somos humanos. Tienes que estar macizo, fuerte, duro... Cometió un fallo en Las Rozas y el otro día. Hay que aconsejarlo y ayudarle ”.

Liga corta. “Yo no lo entiendo así. Las urgencias son malas consejeras. Vamos partido a partido y no me gusta escuchar eso de liga corta. Te metes una presión innecesaria. Y buscaremos el triunfo el domingo ante un equipo como el Coruxo”.

Plan de partido. “Nosotros en casa tenemos que tener el liderazgo necesario, ser un equipo ofensivo y llevar el peso del partido. Tenemos gente de muy buen pie”.

Dibujo táctico. “No sé si el dibujo lo voy a cambiar. Ustedes saben mucho más que yo los viernes y el sábado. Se lo dejo a ustedes”.

Bajas. “No. Hoy estamos todos. Lo de Luis Madrigal, que tiene esguince de rodilla. El doctor dijo que diez o quince días”.

Duma. “Llegó como todo chico que llega que se paró la liga en marzo y con siete meses de covid. Donde él vivía era imposible salir. Y al vivir en un departamento no tenía mucho recorrido. Buenos Aires está muy mal por el covid y no salir de casa es lo único que te mantiene sano. Tiene una predisposición muy grande y estará bien”.

Coruxo. “Espero un equipo digno y que compita. Tendrá la motivación especial de jugar en el Helmántico. Está bien trabajado y conjuntado. Hoy en día no hay grandes diferencias”.

Público. “Es lo más importante de este juego. Jugamos para ello. El fútbol sin público no es lo mismo. No lo entiendo. Me encanta que la gente disfrute con sus colores, la pasión, los gritos… sin público parece que el fútbol es light”.